40歲日本話題女王澤尻英龍華新戀情！與33歲男星橋本良亮澀谷攬腰

日本話題女王澤尻英龍華（Erika Sawajiri）再爆新戀情！今年初她才被爆料與小14歲的圈外男友交往並傳出婚訊，到了夏季則遭單方面分手。



相隔僅數月，澤尻英龍華再被日媒踢爆有新戀情！據日媒《女性SEVEN》9月9日報道，現年40歲的澤尻英龍華與STARTO娛樂旗下男團A.B.C-Z的33歲成員橋本良亮（Ryosuke Hashimoto）密會，二人於東京澀谷深夜共聚長達6小時，男方更在街頭溫柔攬腰護花，親密互動如熱戀情侶。目前雙方所屬經紀人公司均以「藝人私事」作回應，未有正面否認緋聞。



澤尻英龍華今年初被爆料與小14歲的圈外男友交往並傳出婚訊，到了夏季則遭單方面分手。（Instagram@erika_sawajiri_zone）

男團A.B.C-Z的33歲成員橋本良亮被爆與澤尻英龍華密會，更在澀谷街頭攬腰。（IG@abcz_official_0201）

澀谷6小時深夜約會 橋本良亮貼心攬腰舉動引關注

據日本媒體報道，40歲澤尻英龍華與33歲橋本良亮日前被拍到在東京澀谷展開長達約6小時的約會，兩人先在一間高級意大利餐廳單獨用餐約兩小時，其間邊飲酒邊談笑，氣氛融洽。用餐完畢後，兩人轉場至藝人常光顧的酒吧續攤，直到翌日近凌晨2時才離開。

40歲澤尻英龍華與33歲橋本良亮日前被拍到在東京澀谷展開長達約6小時的約會。（《一公升眼淚》劇照）

媒體刊登的照片顯示，澤尻當晚身穿優雅白色長裙，在準備上車時，橋本良亮自然地伸出手攬住澤尻的腰部作保護，而澤尻則面露甜笑，兩人眼神交會間充滿默契，互動親密自然，儼如熱戀中的情侶。

對於戀情傳聞，澤尻英龍華所屬經紀人公司回應「私事交由本人處理」，而橋本良亮所屬的STARTO娛樂則稱「私人事務不便評論」，雙方均未正面否認戀情。（X@erika_photobook）

因舞台劇《賣花女》結緣 雙方經紀人公司未有否認

據悉，澤尻英龍華與橋本良亮於今年1月因合作主演舞台劇《賣花女-PYGMALION-》而結緣，劇中澤尻飾演女主角伊萊莎，而橋本則飾演對她極度迷戀的富家青年弗雷迪。隨着舞台劇於3月落幕，兩人的私下關係迅速升溫。報道引述知情人士透露，橋本良亮私下曾向身邊好友興奮提及這段關係，「看起來完全是橋本更加迷戀澤尻」。

澤尻英龍華與橋本良亮於今年1月因合作主演舞台劇《賣花女-PYGMALION-》相識。（《一公升眼淚》劇照）

對於戀情傳聞，澤尻英龍華所屬經紀人公司回應「私事交由本人處理」，而橋本良亮所屬的STARTO娛樂則稱「私人事務不便評論」，雙方均未正面否認戀情，為緋聞留下不少想像空間。