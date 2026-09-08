早春晴朗｜井柏然腎結石痛到蜷縮　網民提《捉妖記》：胡巴要來了

內地當紅男星井柏然與孫千主演的Netflix熱播劇《早春晴朗》近日迎來高潮情節。井柏然於劇中飾演毒舌廣告總監「欒念」，因腎結石突然痛到倒地蜷縮、額頭冒汗。原本應是一場虐心又惹人同情的「追妻博同情」橋段，豈料觀眾卻集體聯想到他在2015年奇幻大片《捉妖記》（Monster Hunt）中的「男兒身生子」經典一幕。今晨（8日）有大量網民在彈幕（即時留言）狂刷「胡巴要出來了」，令關鍵字迅速登頂微博熱搜榜，虐心情節瞬間轉化為爆笑喜劇。



內地當紅男星井柏然與孫千主演的Netflix熱播劇《早春晴朗》近日迎來高潮情節。（微博@早春晴朗官微）

2015年井柏然（右三）有份主演奇幻大片《捉妖記》（Monster Hunt）。（《捉妖記》宣傳海報）

裝病挽回弄假成真 毒舌總監痛苦蜷縮

在《早春晴朗》劇情中，毒舌廣告總監欒念（井柏然飾）與下屬尚之桃（孫千飾）結束長達六年的地下戀後追悔莫及。為了博取女方的關心與照顧，欒念原本打算「假裝患上腎結石」，未料弄假成真，身體真的突發結石劇痛。

《早春晴朗》中欒念為了博取尚之桃的關心與照顧，欒念原本打算「假裝患上腎結石」，未料弄假成真，身體真的突發結石劇痛。（微博@娛樂榜姐）

井柏然狼狽地抱腹蜷縮在床上、額頭冒汗、臉色蒼白，但在寄居女方家中時還對寢具軟硬吹毛求疵。這一段將痛苦與刁蠻演得淋漓盡致的戲份，本應展現角色的脆弱與狼狽，卻因其蜷縮的姿態，意外引發網民的二次創作熱潮。

《早春晴朗》中井柏然痛苦倒地的畫面一出，各大播放平台的留言區瞬間被「胡巴要出來了」洗版。（微博@娛樂榜姐）

《捉妖記》男兒身生子深植人心 網民調侃「胡巴弟弟要出生了」

觀眾之所以會秒速聯想到「待產」，全因井柏然在2015年爆紅電影《捉妖記》中飾演「宋天蔭」。電影中他因意外誤吞妖蛋，以男兒身懷胎並順利誕下小妖王「胡巴」。這段深植人心的設定讓他獲得「胡巴媽」的稱號，甚至連電影官方微博亦連續多年在母親節向他祝賀「母親節快樂」，令他被戲稱為「內地娛樂圈唯一可以過母親節的男藝人」。

井柏然被戲稱是「內地娛樂圈唯一可以過母親節的男藝人」。（網上圖片）

電影《捉妖記》中他因意外誤吞妖蛋，以男兒身懷胎並順利誕下小妖王「胡巴」後他獲得「胡巴媽」的稱號。（《捉妖記》宣傳海報）

此次劇中痛苦倒地的畫面一出，各大播放平台的彈幕瞬間被「胡巴要出來了」、「胡巴弟弟要出世了」

「這哪是腎結石，分明是待產」 網民留言

等留言洗版。不少網民更笑言：「上一秒還在感嘆他演得逼真，下一秒看到彈幕直接出戲」、「一邊看他痛到流汗，一邊被網民的留言笑死」。