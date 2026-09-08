《早春晴朗》井柏然傳婚訊　爆娶超模劉雯　前女友倪妮舊情被熱議

內地男星井柏然最近憑主演Netflix新劇《早春晴朗》人氣再創新高，話題不斷。除了劇中角色被熱烈討論，井柏然的私生活亦被逐一翻出，網上突然瘋傳一則震撼娛樂圈的婚訊，有內地社交平台發布消息，指井柏然與相戀多年的國際超模劉雯早已秘密註冊結婚。隨着秘婚傳聞發酵，井柏然與前女友倪妮昔日的舊情再次被翻出，令劉雯及倪妮這兩位「高級感女神」的名字迅速成為熱搜關鍵字。



內地男星井柏然最近憑主演Netflix新劇《早春晴朗》人氣再創新高，話題不斷。（微博@早春晴朗官微）

近日有內地社交平台發布消息，指井柏然與相戀多年的國際超模劉雯早已秘密領證結婚。（小紅書@花生檢票員）

隨着井柏然與超模劉雯秘婚傳聞持續發酵，井柏然與前度倪妮的舊情亦被網民翻出。（網上圖片）

井柏然與舊愛倪妮：公開認愛體面分手 網民感遺憾

井柏然與倪妮於2016年公開戀情，2017年二人在真人騷《花兒與少年3》中的甜蜜互動被封為娛樂圈「金童玉女」。然而這段戀情於2018年5月和平劃上句號，雙方工作室隨後發表聲明宣布分手。二人分手後從未在公開場合詆毀對方，被傳媒及網民形容為「內地娛樂圈體面分手的典範」。近日井柏然早年訪問被重新翻出，不少網民重溫二人昔日合照時，紛紛慨嘆「這麼登對的一對，可惜沒能走到最後。」

井柏然與倪妮於2016年公開戀情，被網民封為娛樂圈「金童玉女」。（微博@黑鷹聊科技）

2018年5月，井柏然與倪妮各自透過工作室發表聲明宣布分手（微博@黑鷹聊科技）

現任劉雯：低調長情 保持不公開不澄清態度

另一方面，井柏然與劉雯於2019年一同拍廣告結緣；自2022年戀情曝光後，多年來始終保持不公開認愛、不澄清傳聞的低調態度。而劉雯作為首位登上一線時尚大騷的國際頂級超模，她性格低調真誠；井柏然近年則專注影視與時尚領域。二人雖然極少公開放閃，但感情相當穩定，多次被路人目擊甜蜜同行，被不少網民與娛樂新聞形容為「時尚圈最契合的神仙眷侶」。

井柏然與劉雯於2019年一同拍攝廣告結緣。（小紅書@花生檢票員）

自2022年戀情曝光後，井柏然與劉雯多年來始終保持不公開認愛、不澄清傳聞的低調態度。（小紅書@大表姐）

社交平台點讚惹劇迷不滿 兩派網民留言交鋒

事件的轉捩點源於劉雯日前在社交平台點讚井柏然的角色宣傳照，部分沉醉於劇中螢幕情侶（cp）的「劇粉」湧入其留言區洗版，直接稱「盼二人早日分手」，質疑此舉破壞追劇氛圍；但亦有大批網民隨即反擊，認為真情侶互相支持合情合理，直言「人劇分離是基本禮儀」。有網民總結：倪妮與劉雯各有魅力，兩段感情代表不同階段的選擇，無需強作比較。