羅家英鮑起靜再度合作接拍印度導演新片　貼地搭電車笑言慳腳骨力

羅家英與鮑起靜兩位好戲之人再度合作！現年78歲的「家英哥」羅家英近日在社交平台分享與金像影后鮑起靜（鮑姐）的合照，開心宣布二人即將聯手接拍一部由印度導演執導的低成本電影，更在帖文中自爆為「慳番啲腳骨力」齊齊搭電車去取車，貼地互動瞬間引發全網期待！



現年78歲的「家英哥」羅家英。（葉志明攝）

鮑起靜（右）。（網上圖片）

久未合作再續戲緣

羅家英在帖文中興奮寫道：「與鮑姐好耐無合作，忽然接到一部低成本，而且是印度導演的電影。大家很開心呀，希望拍到一部賞心悅目的電影。」他更幽默笑言：「與鮑姐一起坐電車去取車，慳番啲腳骨力，這一回可以向影后偷師了。」言語間既謙虛又展現出多年老友的絕佳默契。相中所見，家英哥身穿一身俐落黑西裝，精神抖擻、紅光滿面，完全看不出已年近八旬；而鮑起靜則以深灰上衣配搭斑馬紋絲巾優雅亮相，氣質溫婉知性，凍齡狀態同樣亮眼。

久未合作再續戲緣。（小紅書@英英（羅家英））

網民直呼期待

羅家英出身粵劇世家，曾憑《女人四十》勇奪香港電影金像獎及台灣金馬獎雙料最佳男配角；鮑起靜亦憑《天水圍的日與夜》榮封金像影后。兩位重量級演員難得合體，網民都大呼「超級期待」，更有人腦洞大開爆笑留言追問：「居然係印度導演？你哋係咪要穿印度裝，跳舞？」低成本製作、印度導演配搭香港雙影帝影后陣容，火花十足，未上映已先贏盡話題！