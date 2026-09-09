林峯現身旺角「中秋限定店」開幕活動　展高EQ力撐老闆古天樂

美心月餅日前於旺角朗豪坊舉行全新「美心中秋限定店」開幕活動，為全城中秋送禮揭開序幕。全球代言人林峯親臨現場，與廣大市民提早歡慶中秋。林峯率先與美心月餅管理層一起為限定店主持亮燈儀式，為今個中秋佳節揭開序幕。更即場進行盲測挑戰，憑味蕾辨認三款美心月餅口味，並親手製作專屬「月圓 Key Cap」解壓神器，與現場觀眾不停互動，氣氛熱烈高漲，歡笑不斷。

林峯「美心中秋限定店」開幕活動。（公關提供）

林峯參與亮燈儀式，為限定店揭開序幕

活動當日，品牌全球代言人林峯率先帥氣亮相，隨即引起全場粉絲歡呼。林峯先與美心集團管理層代表一同啟動現場裝置，限定店中央的巨型月亮瞬間照亮全場，正式宣告「美心中秋限定店」隆重開幕，並把圓月寓意團團美滿的節日祝福送給大家。林峯開心與現場觀眾打招呼：「非常榮幸今年再度以代言人身份跟大家見面！一入嚟限定店就被呢面『月影尋味打卡牆』深深吸引，牆上掛住嘅黃色白色波波好吸睛，好適合大家中秋嚟打卡。我知道現場有好多嘢玩，有得參與解壓神器DIY之餘，又可以挑戰夾公仔機，就咁聽都覺得好有趣，我一定要親自去試吓！」

即場挑戰月餅口味盲測

林峯更即場解鎖美心月餅精心安排的「月映滋味新配搭」盲測挑戰。林峯在盲測中試食今年新品「麻辣牛肉月餅」時，憑敏銳味蕾一試即中，並即場推薦搭配清涼解辣的「雙萃冰檸檬茶」，解出這個麻辣配冰爽的絕配組合！而在品嚐經典皇牌「流心奶黃月餅」時，更是一口認出，讚不絕口。林峯亦分享個人首選心水組合：「我最推薦『流心奶黃月餅』同『白茉幽蘭』嘅配搭！流心奶黃係美心月餅嘅傳奇經典，濃郁奶香加鹹蛋黃嘅香氣，配上淡雅幽香嘅白茉幽蘭茶，茶香可以昇華奶黃嘅層次，絕對係今年中秋嘅不二之選！」

林峯即場挑戰月餅口味盲測。（公關提供）

林峯製作專屬解壓神器

隨後，林峯更親自體驗「月圓 Key Cap DIY」製作專屬解壓神器。面對現場多達 16 款精緻又充滿中秋特色的造型鍵帽，林峯笑言出現選擇困難症，但仍細心挑選了「3D立體美心月餅」及節日限定圖案，親手組裝出獨一無二的【林峯專屬解壓神器】。林峯表示DIY過程十分有趣，除了即場向大家展示組裝成品，更親自示範按壓鍵帽，笑著表示：「平時工作行程好緊湊，呢個可以做吊飾，帶喺身隨時撳吓撳吓，聽住啲『卡嗒』聲，真係超解壓！仲可以親自動手製作，好適合一家大細一齊嚟玩，我都好想同個女一齊整返個。」現場粉絲表示迫不及待想參與DIY，製作林峯同款解壓神器！活動尾聲，林峯更即場隨機挑選兩位幸運粉絲，送出限量版美心月餅造型公仔吊飾，將全場氣氛推向高峰，為活動畫上圓滿句號。

林峯製作專屬解壓神器。（公關提供）

林峯力撐老闆古天樂

當日被問到對老闆捲入官司的看法。他表示自己昨晚才剛落機，對事件不太了解，並相信事件已進入司法程序。隨後他重申立場：「咁我哋都唔係……唔應該去評論任何嘢，唔了解就唔可以評論啦。咁無論如何啦，總之我就一定支持我老闆。」