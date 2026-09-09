《點五步》林耀聲轉行做地盤搵食意外受傷　吳浩康力撐：辛苦你

現年37歲、曾憑電影《點五步》擔正男主角而為人熟知的林耀聲，日前於社交平台貼出地盤現場相片，以及一張手指受傷流血的近照而。近年同樣投身地盤搭棚工作的「職安真漢子」吳浩康（Deep），更特意於IG限時動態轉發帖文並留言鼓勵。



林耀聲憑電影《點五步》擔正男主角而為人熟知。(林通賢攝）

林耀聲地盤開工不慎受傷 獲吳浩康隔空打氣

男星林耀聲日前於社交平台分享在地盤工作的照片，以及一張手指受傷的近照，文中未有附上任何文字，情況引來外界關注。事實上，林耀聲早在上月尾就曾發文有感而發道：「地盤真係一個好好減肥同鍛鍊意志嘅好地方」，展現其靠雙手踏實生活的豁達態度。

男星林耀聲近日轉行到地盤工作。（IG@lamyiusing）

男星林耀聲在社媒分享了一張手指受傷的照片。（IG@lamyiusing）

近年轉行做地盤搭棚工人的「職安真漢子」吳浩康（Deep），今日（9日）特意於IG限時動態轉發帖文並留言鼓勵：「林耀聲，有一日我會喺大銀幕見返你，一定會，辛苦曬。」間接證實林耀聲正於地盤工作兼受傷。

吳浩康早已開始做過地盤和搭架工。（IG@ngdeep）

吳浩康專門轉發為林耀聲發聲。（IG@ngdeep）

近年不少本港演藝人為了維持生計與堅守演藝夢，紛紛放下明星身段投入藍領行業。除了吳浩康於2023年轉行做地盤搭棚工人獲得全城讚賞外，近期亦有《造星V》季軍陳鎮亨（亨仔）兼職做地盤。

《造星V》季軍陳鎮亨（亨仔）亦有去兼職做地盤。（IG@hangjai0305）

17歲出道 經歷8年真空期做過30份散工

林耀聲17歲時在球場被導演麥曦茵發掘，參演《烈日當空》出道即做男主角。惟其後星途陷入低谷，面臨長達近8年的事業真空期，在缺乏大公司與經理人支援的情況下，只能依靠零星的拍攝工作維生。

林耀聲17歲被發掘拍電影《烈日當空》。（電影海報）

為了堅持演戲夢想，他無法任職全職工作，多年來只能靠打散工維持生計，每次一有片約便果斷辭職。他先後做過跟車、文職、廚房、侍應、貨倉、裝修、地盤、冷氣、磨雲石、壽司學徒及髮型學徒等超過30份散工，被朋友戲稱為「散工王」。林耀聲曾自嘲當時「Keep住一個行屍走肉嘅狀態去追夢」，最艱難時更試過連續一星期每日僅靠4港元買一塊光酥餅充飢，幾度萌生放棄念頭。

林耀聲從《烈日當空》的十多歲小子，已經長大成人，然而在這7年中，他斷斷續續做了30多份散工，但仍沒有放棄拍戲這份工作。（IG@lamyiusing）

林耀聲自爆在入境英國時被機場人員當黑工，扣留了8小時。（IG@lamyiusing）

《點五步》爆紅獲梁朝偉大讚年青有為

捱過8年苦幹，林耀聲於2016年憑熱血棒球電影《點五步》再度擔正，陽光形象深得觀眾喜愛。此後演藝機會漸增，更憑精湛演技成為多位影帝及資深演員的「御用少年版」，包括於《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》飾演林保怡少年版、《殺出個黃昏》飾演謝賢年輕版，以及於《風再起時》飾演梁朝偉少年版，當時更獲梁朝偉公開大讚：「好好呀，年青有為！」

林耀聲在《風再起時》飾演梁朝偉的少年版，表現獲梁朝偉大讚。（劇照）