劉德華談出道40餘年感悟　坦言歷多次選擇：快65歲才會三思而後行

天王劉德華前日為手機品牌站台，現場帶來十多分鐘的演講，以「選擇與方向」為主題，講述自己出道40餘年的感悟，金句頻發。



將在9月27日迎來65歲生日的劉德華，先是指出看到多位網友留言，感嘆現今時代發展太快，看不清方向。他表示人生總得做許多選擇，不停地糾結往左或往右，

我們每天做選擇，每個人都會焦慮，我也一樣。但是不要怕選擇，因為勇敢去選擇才有成功的可能。

劉德華演講談出道40餘年感悟。（微博圖片）

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劉德華不久前宣佈，在辦完2028年的巡演後將正式轉型當電影導演。他當時透露，其實從1981年考入TVB藝員訓練班時，便萌生了當導演和編劇的想法，過去10年間更悄悄寫下多個劇本。

他以自己為例，感嘆演藝路上曾經歷多次選擇：「每次我想要當導演，就會有一些人來跟我說，你好好做好自己的本分，做一個好演員。結果我隨波逐流，真的做了一個好演員。」後來他又動了當監製的念頭，「我做了監製，培養了不少導演，但是又有人跑來告訴我, 你那麼大的一個演員，如果你做監製，會不會影響到一個導演的花費？」讓他再次被動搖。

我一直在選擇，一直在糾結，20歲的時候勇氣都快用完了。40歲的時候，任性我也收斂起來了。現在我65歲了，才會三思而後行。

並坦言自己失去過，也接受了，最終在選擇中成長。

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挺過糟糕的日子

劉德華也在演講中問在場觀眾，往左或往右就一定對嗎？「其實人生不是非左即右的單選題，你往左邊，有左邊的風景，你會看到掌聲；你往右，有右邊的故事，你會聽到歡呼。不管走到哪裏，只要望向前方，看到的就是新的風景。」他強調最重要的，是自己一步一步踏實走過。

人生路上難免會經歷諸多糟糕的日子，他坦言也跟大家一樣，並鼓勵全場：

糟糕的日子往往特別有價值，前提是我們必須要挺過去，讓糟糕的日子變成非常有價值。

向來踏實努力的劉天王也表示，「有些人看來很幸運，但是他們在你們沒看到的地方，拼了命去努力、去選擇。」並勉勵觀眾，即使努力沒被看見，但時間不會說謊，「你把它種在哪裏，花就開在哪裏。」

在他看來，人生最好的狀態，不在於一昧盛開或閉合。「開的時候，你們可以看到世界；合的時候，你會看到自己。」

狀態凍齡

發布會上的劉德華，在高清鏡頭直拍下身形挺拔結實、下頜線清晰，凍齡狀態獲網友大讚「誰能看出劉德華已經65歲？」當本人親口說出「我65歲」時，台下更有粉絲高喊「還是很帥」，隨即引來全場尖叫支持。

帶貨獲贊真誠

在演示新手機功能時，劉德華幽默喊話觀眾：「買回去不好用不要找我，找余總」（手機品牌董事長），被網友贊劉德華帶貨真誠，沒有對產品強行吹捧或誇大宣傳，同時也巧妙地凸顯了對產品品質的自信，一展老牌藝人的高情商與處世智慧。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】