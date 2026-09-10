宋威龍被爆熱戀張婧儀後本月再度襲港　網民打賭人氣有望超越肖戰

內地「濃顏系男神」宋威龍早前憑與「95後花旦」張婧儀主演的熱播劇《野狗骨頭》再度爆紅。近日，有消息透露宋威龍將於本月20日再度來港為品牌站台。消息一出，瞬間引起熱議。事實上，宋威龍今年5月來港出席活動時，活動現場就已被圍得水洩不通。不少網民紛紛打賭他今次再度襲港，現場盛況與風頭能否超越早前橫掃尖沙咀的頂流男神肖戰。

宋威龍憑《野狗骨頭》再度爆紅。（微博＠宋威龙99）

與張婧儀組CP爆紅劇外再傳緋聞

宋威龍憑藉立體精緻的五官與多部熱播劇紅遍兩岸三地，他與「95後花旦」張婧儀合作主演的愛情電視劇《野狗骨頭》，自開播以來話題不斷。兩人在劇中大談虐心戀愛，精湛的演技與滿滿的氛圍感讓大批觀眾直呼「太上頭」。除此之外，戲外兩人同樣話題度爆表。近期有網民捕捉到兩人私下行程高度重疊，不論是工作檔期抑或是私下出沒的地點均有諸多巧合，令「戲散情未散」的緋聞迅速登頂熱搜。

宋威龍與張婧儀劇中組CP爆紅，劇外再傳緋聞。（微博＠宋威龙99）

不少細心網民盤點兩人近期行程，發現其中巧合頻頻：在張婧儀於廣東惠州拍戲期間，宋威龍就被發現曾多次飛往廣東；煞科休假期間，二人又被爆前後腳抵達宋威龍設有私人住所的杭州，並於相近時間離開；今年宋威龍來港出席活動時，更被揭即日往返深圳灣，恰巧當時張婧儀正於深圳拍戲；甚至直到9月初，兩人亦同時空出假期飛往歐洲，引人遐想。雖然目前所有戀愛猜測均來自行程時間上的巧合，並未有狗仔拍到二人私下約會同框，雙方工作室至今亦始終未有正面回應傳聞，但緋聞無疑為宋威龍的人氣再燒一把火。

宋威龍與張婧儀劇中組CP爆紅劇外再傳緋聞。（微博＠宋威龙99）

宋威龍再挑戰人潮紀錄

提到內地男神來港引起的「追星海嘯」，不得不提頂流男星肖戰。肖戰早前襲港出席尖沙咀的品牌活動，吸引數以萬計粉絲連夜排隊應援，將尖沙咀及星光大道一帶擠得水洩不通，甚至需要警方現場實施人流管制，轟動全港。而宋威龍5月來港時亦展現出極強號召力，今次的消息再度震撼粉絲圈，不少網民已準備看好戲，期待今次20號的活動會否再次打破香港近年最驚人的追星人潮紀錄。

宋威龍5月來港出席活動時，活動現場被圍得水洩不通。（小紅書＠夏天）

宋威龍5月來港出席活動時，活動現場被圍得水洩不通。（小紅書＠夏天）