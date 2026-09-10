黃淑儀爆曾獲富商出動豪華遊艇追求　重提《大江東去》被冤枉內幕

資深藝人黃淑儀（Gigi姐）近日接受節目主持人顏聯武的專訪，在訪談中大方分享其豐富的演藝生涯、婚姻經歷以及獨到的感情觀。入行多年且擁有極佳人緣的Gigi姐，不僅談及第一段婚姻破裂的心路歷程，更罕有地透露在離婚後曾獲多位富商高調追求，但最終因價值觀與誠意問題而一一婉拒。

黃淑儀（Gigi姐）近日接受節目主持人顏聯武的專訪。（《顏式生活》截圖）

黃淑儀首段婚姻因步調不一分手

談到過往的感情經歷，黃淑儀坦言自己擁有兩段婚姻。提及第一段婚姻時，她表示當時感到不開心，主因是兩人成長與前進的步調逐漸出現差異：「對方停留在原地，而我一直向前行、向前衝。」最終她選擇主動提出分開，並遠赴外國進修英文，開闢自己的人生新頁。

黃淑儀坦言首段婚姻因步調不一選擇分手。（《顏式生活》截圖）

面對離婚後的子女撫養問題，黃淑儀同樣展現出極高的豁達與自信。當時前夫劉芳剛提出要求子女的撫養權，她並未過度執著於形式上的爭奪。她表示，雖然孩子當時未跟隨她，但她始終堅信：「孩子永遠是姓劉的，我也永遠是他們的媽媽，這是無法改變的事實」。

黃淑儀現身荃灣出席《烹飪Gi本法》發佈會。

自爆曾獲多名富商熱烈追求

黃淑儀在結束第一段婚姻後，身邊不乏條件優厚的富商、醫生及律師等熱烈追求。她亦分享了一段令人印象深刻的追求經歷，當時曾有富商邀她出海遊玩，出動了極具規模的陣容—大遊艇前後更有四艘船護航開路，船上備滿豐富美食。然而，性格直率的黃淑儀卻直接帶上了自己的子女和鄰居一同前往。「如果只有我們兩個人，我絕對不會去。」她笑言，這些物質上的奢華大排場完全無法打動她。她對金錢與物質的要求極低：「我覺得有錢人的財產可能一瞬間就沒有了。我對『有錢』的概念，低到只要將來能請得起一個司機、不用自己煩惱找車位，就已經足夠了。」

黃淑儀近年專注烹飪節目。（IG@gigispotoflove）

再婚征求子女意見造就家庭和諧

談及後來選擇與現任醫生丈夫步入婚姻，黃淑儀表示，當時富商們的追求多半建立在物質身家上，缺乏真正的誠意。而現任丈夫徐景清最吸引她的，正是其真摯的誠意與良好的人品。身為母親的黃淑儀在決定再婚前，特別徵求了子女的意見。當得知孩子們都很喜歡對方、能融洽相處，她才安心步入第二段婚姻。如今黃淑儀與丈夫相處融洽，她更笑稱丈夫非常懂得知足與欣賞，即便半夜簡單煮一碗麵給對方，丈夫也會感到無比感動。

黃淑儀與醫生老公徐景清感情要好。（汪曼玲IG）

重提與梁天不和內幕

除了分享感情生活，性格直率的Gigi姐在節目中亦無懼重提70年代在拍攝劇集《大江東去》時的一段風波。當時她同時兼顧香港電台與電視台的合約，為了配合《大江東去》的排練而特意推掉港台工作。不料排練當日，導演梁天不但遲到，現場人員態度亦漫不經心，讓敬業的Gigi姐忍不住脫口抱怨一句「早知我就唔嚟啦！」 沒想到這句話惹怒對方，導致其劇中戲份隨後遭大幅刪減。

當時劉芳剛曾勸她乾脆拒絕拍攝，但她本著專業精神，依然堅持完成工作。最讓她深感委屈的是，對方事後向外指責她是為了購物才缺席排練，對自己遲到一事卻置之不理。直言「最憎被人冤枉」的她，最終在鍾景輝（King Sir）親自出面設下「和頭酒」協調下，才讓這場風波圓滿平息。