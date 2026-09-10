羅天宇大方認愛陳懿德獲媽媽肯定　朝結婚邁進：我哋熱戀期好幸福

無綫歌唱節目《中年好聲音4》早前加入「蒙面動物歌手」環節大受歡迎，其中「獅子王」羅天宇、「貓女郎」劉佩玥（Moon）、「企鵝人」周志康、「白羊君」姚兵、「白眉鷹王」莫家淦及「樹熊公子」黃建東，日前宣布將於9月30日假麥花臣場館舉行《愛爆動物音樂秀》，回饋歌迷支持。六人日前一同接受《東網》訪問，除搶先透露演唱會陣容，羅天宇更首度大方承認與陳懿德（德德）熱戀中，甚至坦言已將對方視為結婚對象。而劉佩玥被追問與周志文的緋聞時則害羞求救，但仍透露會自掏腰包請對方睇騷。

《中年好聲音4》一班蒙面唱將羅天宇、周志康及劉佩玥，將舉行《愛爆動物音樂秀》。（許育民 攝）

羅天宇接受訪問。(陳順禎攝)

陳懿德。(ig@taktakrachel)

羅天宇甜爆認愛陳懿德：朝住結婚方向邁進

羅天宇日前前往紅館睇騷時，被拍到攬實無綫小花陳懿德，令地下情正式浮面。受訪時提起感情狀況，羅天宇一反以往低調作風，甜笑承認：「係！我哋好幸福，熱戀期！」隨即獲得全場拍掌祝福。他坦言二人已秘密相處數年，性格一凹一凸十分合拍：「你哋覺得佢外向，我就內斂，其實私下我多嘢講過佢，大家一凹一凸，熱戀期，大部分時間都非常好。（真係戥德德開心?）你唔戥我開心？（諗過結婚？）係朝住呢個方向。」直言更心痛女友早前為節目《玄戰》瘦到「差點被風吹走」。此外亦爆料媽媽非常喜歡德德，大讚女方經常陪長輩傾偈帶給家人許多歡樂，並直言二人是「朝住結婚方向邁進」。

羅天宇甜爆認愛陳懿德。(陳順禎 攝)

羅天宇man爆攬實陳懿德！（抖音截圖）

劉佩玥被追問周志文即搬救兵

相比羅天宇的大方認愛，與周志文傳出「地下情」多年的劉佩玥則顯得相對避忌。當被問到會否效法羅天宇公開戀情時，劉佩玥即時面紅，並向身旁周志文的雙胞胎弟弟周志康（細孖）求救。求救失敗後，她笑言：「唔識答，開開心心就得，個騷最緊要請好想嚟嘅朋友，自己自掏腰包請佢（周志文）同朋友嚟睇。」

周志文、劉佩玥。（葉志明攝）