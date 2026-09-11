張衞健陪伴重病粉絲走完最後一程　扶靈火葬親力親為獲讚至情至聖

張衞健（Dicky）出道數十年經歷過無數高低起伏，當年落難時曾獲前輩雪中送炭，其後一直積極行善回饋社會。他在TVB《西遊記》中飾演的孫悟空形象深入民心，戲內「大聖爺」對一眾猴子猴孫疼愛有加，而跳出戲外，Dicky更是演藝圈公認重情重義的「絕世好偶像」！近日有網民在社交媒體發起話題「哪一個偶像是支撐你走過低潮的呢」，意外引出一名粉絲揭開Dicky私下一段極度催淚的暖心故事，震撼無數網民！

張衞健（Dicky）。（微博@張衛健）

重錄清唱金曲陪伴抗病魔

該名粉絲撰文揭露，Dicky為其重病朋友所做的一切，早已遠超一般人對偶像的認知！她感性寫道：「張衞健，幸好全程從頭到尾都有他陪伴，沒想過連最後的扶靈火葬都做埋。雖然低潮算不上，但一定係人生最難捱過的日子。」她透露，Dicky得悉該朋友患病後，特意重錄了十多首清唱歌曲，當中更有多年未曾公開演唱過的珍貴舊作，只為讓朋友在病榻上細聽紓緩痛楚。當朋友無法親臨現場睇Show，Dicky更全程錄影整場演出傳給對方觀看，貼心至極！

Dicky為重病粉絲所做的一切，早已遠超一般人對偶像的認知。（threads截圖）

重錄清唱金曲陪伴抗病魔。（微博@張衛健）

由患病到告別全程貼心照料

該粉絲續指，朋友在短短一年間經歷病情急劇惡化、痛到無藥可救，最終在沉睡中離世。整個抗病過程中Dicky全程陪伴在側，不僅介紹神父幫忙主持告別儀式，更關懷其家人。最震撼全場的是，當Dicky再次踏上舞台獻唱名曲《身體健康》時，特意將手指向天，將歌曲獻給已回歸天國的朋友，場面極度惹淚！

由患病到告別全程貼心照料。（微博@張衛健）

低調捐款助粉絲父親做手術

帖文曝光後引發全網沸騰，大批網民睇到眼濕濕，紛紛留言大讚Dicky人品出眾，做事不求回報，直言「果然係至情至聖」。該粉絲更追加大爆Dicky私下善行，透露曾有粉絲的父親急需龐大醫藥費籌款做手術，Dicky得知後即時慷慨解囊私下捐款，從不藉此炫耀宣傳。低調行善、有血有肉，張衞健用行動證明何謂真正的豪情義氣。

低調捐款助粉絲父親做手術。（threads截圖）

網民直言「果然係至情至聖」。（threads截圖）