尼古拉斯基治8千萬豪宅爆地陷　「7.6米巨坑」吞車道　恐隨時墜海

荷里活知名男星，奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）位於南加州馬里布（Malibu）的海濱豪宅驚陷「塌房」危機！



根據《TMZ》、《People》等外媒綜合報導，近期受瑪麗風暴（Hurricane Marie）橫掃影響，強烈氣旋在當地引發滔天巨浪與持續性暴雨，導致該區海岸線遭受嚴重的地質侵蝕。尼古拉斯基治價值約1,050萬美元（約8233萬港元）的奢華住宅外圍，突然地底掏空並下陷成一座巨型天坑，現場滿是破碎的瀝青與落石。

尼古拉斯基治Nicolas Cage（Instagram@nicolascagebyf）

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報導指出，巨坑深度達25英呎（約7.6米）、長寬更延伸數十英呎（10英呎約3米），不僅將尼古拉斯基治豪宅的私人車道撕裂吞噬，甚至連緊鄰的道路也整段塌陷。強烈的地質變動更順勢扯斷了當地的地下基礎設施，造成天然氣外洩與水管破裂。洛杉磯縣消防局接獲報案後迅速趕抵警戒，當局考慮到海岸侵蝕可能持續惡化，隨即對該社區發布緊急撤離令，並將多棟建築列為危險建築（Red-tagged），嚴禁人員進入。

荷里活知名男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）位於馬里布的海濱豪宅塌陷，出現巨坑。（GettyImages）

據報，該棟海景別墅目前處於空置狀態，尼古拉斯基治本人並未居住在內，但嚴重的崩坍已完全阻斷了該區的交通出入，嚴重威脅周邊豪宅區的安全，且氣象部門預測強風豪雨與潮汐仍將持續，極可能引發二次坍塌。

過往投資房產屢屢遭遇波折的尼古拉斯基治，如今這棟豪宅地基緊鄰懸崖崖壁，是否會隨後續侵蝕進一步墜入太平洋，已成為外界關注的焦點。

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