尼古拉斯基治小31歲嫩妻爆丈夫婚內秘事　坦言家中「繼子比我大」

日本電視台日本電視台（NTV）人氣綜藝節目《上田與女人大吼的夜》（上田と女が吠える夜）於4日播出「年齡差婚姻」特輯，邀請多組夫妻年齡差超過10歲的藝人同台分享婚姻日常。其中，最受矚目的來賓，莫過於荷里活巨星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）年僅31歲的日本妻子、女演員芝田璃子（Riko Shibata）。



影帝一見鍾情！芝田璃子與尼古拉斯基治的相識契機

芝田璃子出身京都，過去曾參演多部知名戲劇。她與尼古拉斯的緣分，始於2021年上映的電影《鬼域囚徒》（Prisoners of the Ghostland），該片曾在日本滋賀縣取景拍攝，芝田也因此參與演出。

尼古拉斯基治（Nicolas Cage）與年僅31歲的日本妻子、女演員芝田璃子（Riko Shibata）。（GettyImages）

據悉，尼古拉斯對芝田一見鍾情，主動邀約用餐並展開追求，兩人交往後迅速認定彼此，於2021年結婚，隔年迎來第一個孩子。

荷里活級的寵妻魔人！爆料尼古拉斯基治「超市買菜刷 900 美金」

芝田璃子在節目中透露，兩人交往初期，尼古拉斯便相當直率地表明「以結婚為前提」的交往態度，甚至在約會僅五、六次後，就提及移居海外共同生活的規劃，讓現場來賓聽得目瞪口呆。

除了浪漫進展神速，夫妻之間的「現實差距」同樣成為話題焦點。芝田璃子以輕鬆語氣分享，與世界級影星結婚後，最常感受到的衝擊就是金錢觀念的不同。她爆料尼古拉斯對手錶情有獨鍾，最近才剛購入一支價值約「100萬美元」（約781萬港元）的名錶，且完全沒有猶豫。

此外，尼古拉斯的寵妻方式也相當「荷里活」。芝田璃子回憶第二次約會時，對方就大手筆送上一整套重型機車裝備（含車子與護具）；生日時更是鑽石、藍寶石戒指不手軟。最令現場觀眾驚訝的是，即使只是去超市買個食材，尼古拉斯結帳時往往不自覺就刷了900美元（約7000港元）。

尼古拉斯基治也聽 Vaundy、還會唱日本搞笑梗？

然而，在奢華之外，尼古拉斯私下的一面也讓觀眾感到親切。芝田璃子透露，丈夫相當願意接觸日本文化，不僅會陪她聽 back number 的歌曲，還在開車時聽到 Vaundy 的音樂，主動表示「這首我喜歡」。

更令人意外的是，某次她與朋友視訊通話時，對方哼唱日本搞笑藝人穆迪勝山的經典段子〈右邊來的東西左邊帶走〉，尼古拉斯竟也在一旁跟著哼唱，畫面感十足，笑翻現場。

最年輕的阿嬤？芝田璃子坦言「繼子比我大」震撼現場

談到家庭結構，芝田璃子也毫不避諱分享「超展開」的現實狀況。由於尼古拉斯過去有多段婚姻，她坦言，自己不僅有繼子，甚至已經是「有孫子的人」，其中基治的長子年紀還比她大，讓主持人上田晉也忍不住吐槽：「資訊量太大，我一時無法承受！」

節目播出後，芝田璃子自然、不做作的談吐獲得觀眾好評，社群上湧入大量討論，不少人直呼：

「第一次看到尼古拉斯基治的太太本人」

「比想像中親切又好聊」



也有人認為她的外型神似歌手愛繆（アイナ・ジ・エンド），掀起另一波話題。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】