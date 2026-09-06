C朗妻佐真娜新婚後首露面　戴4億天價珠寶亮相　98卡巨鑽閃爆影展

葡萄牙足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo），在上個月與西班牙模特兒佐真娜（Georgina Rodríguez）完婚。9月4日佐真娜現身威尼斯影展紅毯，出席日本導演塚本晉也執導的首部英語片《Mr. Nelson, Did You Kill People?》首映會，這也是她婚後首次公開露面。



佐真娜身著一襲深藍色裙裝禮服現身，搭配合身剪裁且展現胸線的西裝外套。她將這套低調的設計與吸睛的珠寶做搭配，包括雙層項鍊、大耳環以及月牙形戒指。

C朗新婚妻佐真娜現身威尼斯影展紅毯。（Instagram@georginagio）

C朗新婚妻佐真娜全身珠寶價值破4億港元 現身威尼斯影展紅毯：

而全場焦點是一條項鍊，飾有一顆50克拉明亮式切割鑽石、一顆6.41克拉明亮式切割鑽石、98克拉梨形鑽石、40克拉明亮式切割鑽石以及2克拉欖尖形切割鑽石。

她的其他配飾包括含有2顆25克拉梨形鑽石、26克拉心形鑽石和4.35克拉明亮式切割鑽石的耳環，以及來自蕭邦「喀拉哈里之園」（Garden of Kalahari）與高級珠寶（Haute Joaillerie）系列的戒指。雖該珠寶品牌並未透露價格，但外媒估計這些珠寶總價值可能高達5500萬美元（約4億港元）。

延伸閱讀：C朗佐真娜爆婚前協議「財產獨立」 若離婚妻子將分不到巨額身家

+ 10

延伸閱讀：

娜塔莉波曼喜迎第3胎！45歲巴黎低調生子 認了「高齡懷孕」是奇蹟

亞莉安娜變準媳婦！首加入「門當父不對」班史提勒喊：岳父女婿再開戰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】