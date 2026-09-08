拍完《奧德賽》竟無戲可拍？Elliot Page嘆變性後慘遭荷里活冷落

現年39歲的加拿大籍男星愛略特比茲（Elliot Page）近期受訪時，吐露了自己在演出名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的史詩巨作《奧德賽》（The Odyssey）後的事業現狀。



他在電影中飾演重要關鍵角色「西農」（Sinon），隨著影片全球票房大賣並收穫極高評價，外界普遍認為他的演藝事業將再創高峰。然而，比茲作客播客節目《On Film... With Kevin McCarthy》時卻澄清，電影上映後，接踵而來的劇本與選角邀請並沒有如預期般出現。

愛略特比茲Elliot Page（Instagram@elliotpage）

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當主持人凱文麥卡錫（Kevin McCarthy）以為他現在的電話應該被荷里活選角導演打爆時，比茲笑著澄清：「並沒有，凱文，我真的沒有接到電話。如果有人想找我演戲，非常歡迎打給我！」這番坦率的言論，意外揭開了他轉型後在荷里活面臨的選角困境。

在節目中，比茲進一步剖析了目前接戲所面臨的瓶頸與複雜心理。當被問到是否真的完全沒有下一個演出計劃時，他坦言：

真的沒有，但我其實非常渴望能繼續參與優秀的作品。

比茲幽默地拿自己的國籍開玩笑說，或許大家是因為他是加拿大籍才不找他，但隨後語氣一轉，語重心長地指出更深層的原因：「以前外界是以某種特定的方式看待我，但現在完全不一樣了。我認為目前要獲得角色的確有點棘手，我想這當中的原因大家心知肚明。」他坦承，鑑於目前荷里活市場對跨性別男演員的角色定位仍持觀望態度，自己或許不能再被動等待荷里活的關愛，而是該試著主動出擊，主動聯繫導演與製作人來促成合作機會。

比茲曾以《Juno少女孕記》（Juno）入圍奧斯卡最佳女主角，並在路蘭的經典作品《潛行凶間》（Inception）中飾演築夢師「亞麗雅德」。比茲在節目中將兩次與路蘭合作的經驗進行了對比，他感嘆過去拍攝《潛行凶間》時，自己還沒跨性別，內心深陷嚴重的性別焦慮與不適，幾乎是在極大壓抑下完成表演；而這次以跨性別男性的身份重新踏上路蘭的片場，對他而言是一個極具療癒意義的「圓滿時刻」（full-circle moment）。他強調，現在的身心狀態已經達到了前所未有的舒坦與自信：

我現在不再需要帶著內心的掙扎去硬演一個角色，我覺得自己現在正處於能夠展現生涯最佳演技的狀態。

比茲由衷感謝路蘭給予他參演《奧德賽》的機會，但也期盼業界能放下刻板印象，給予他更多發揮演技的舞台。

根據《Variety》與《Radaronline》等外媒綜合報導，業界人士與媒體分析指出，荷里活片商目前在為比茲尋找合適角色時確實面臨挑戰。儘管他先前在 Netflix 影集《雨傘學院》（The Umbrella Academy）中成功將角色的轉變融入劇情，且為《奧德賽》進行了嚴格的體能訓練，展現出強烈的敬業態度，但外界的種種聲音與角色類型的受限，仍讓他面臨無戲可接的窘境。面對轉型後的事業陣痛期，比茲也開始思考是否該主動出擊尋求機會，而不是被動等待荷里活的關愛。

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