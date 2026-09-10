哈里回流英國｜威廉疑王室有內奸向弟通風報信　情報學絕招足間諜

英國王室兄弟撕破臉的內幕持續發酵。據多家英國權威傳媒報道，威爾斯親王威廉（Prince William）因極度擔憂家庭私隱外洩，懷疑身邊有工作人員向弟弟哈里王子（Prince Harry）通風報信，竟不惜採取情報學常見的「金絲雀陷阱」（Canary Trap），向不同圈子發放不同版本的虛假消息，試探宮內人員的忠誠度。



戴安娜王妃（中）與威廉王子（左）、哈里王子（右）的合照（Getty）

不同圈子給不同版本細節 「釣魚」鎖定洩密源頭

據Radar Online報道，威廉最近對身邊流傳的資訊變得「異常謹慎與敏感」。為了防止家族私隱被進一步洩露，威廉開始向不同的內部圈子發放帶有「差異化細節」（Discrepant Details）的資訊。

消息人士解釋：「如果有某個特定版本的細節在其他地方或媒體曝光，威廉就能立刻鎖定洩密的來源。」這種「發放虛假情報」（Planting Disinformation）的手法，目的正是要徹底堵住王室內部的洩密漏洞。

據了解，威廉最近對身邊流傳的資訊變得「異常謹慎與敏感」。資料圖片。（GettyImages）

報道分析，威廉並不是認為哈里建立了縝密的秘密情報網，而是明白哈里在王室生活數十年，至今仍與宮內不少資深工作人員保持私交。威廉最擔心的，是日常閒聊中的敏感資訊會不經意傳到哈里耳中，特別是涉及妻兒，即凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）健康狀況及三名子女的生活私隱細節。

威廉並不是認為哈里建立了縝密的秘密情報網，而是明白哈里在王室生活數十年，至今仍與宮內不少資深工作人員保持私交，因而得知消息。（Reuters）

哈里陣營反擊「太荒謬」 網民熱議：連講話都要防兄弟像防賊

面對威廉的嚴密戒心，另一位接近哈里的消息人士則強烈否認，並直言「哈里在宮內有秘密線人」這種說法簡直是「荒謬絕倫」（Absurd）。

該名人士表示：「哈里認識這些人一輩子了，難道不再擔任王室公職，這些建立數十年的基本人際關係就必須自動被抹煞嗎？」該消息人士無奈指出，兄弟之間的信任破裂得太嚴重，以至於原本正常的日常問候與聯繫，現在都被威廉解讀成「防不勝防的間諜行為」。

對於威廉的嚴密戒心，接近哈里的消息人士則強烈否認，並直言「哈里在宮內有秘密線人」這種說法簡直是「荒謬絕倫」（Absurd）。（Getty）

這場王室內部的「疑雲戰」在社交平台上引發熱烈討論。不少網民留言笑稱這是「王室版《無間道》上演」

「兄弟倆走到這一步真的太唏噓，連講句話都要防對方像防賊一樣。」 網民留言

也有網民力撐威廉：