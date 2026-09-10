56歲袁潔瑩同框大佬B吳志雄　雙頰凹陷身形消瘦惹網民心痛

90年代女神袁潔瑩（Fennie），近年已淡出幕前，鮮有公開露面。現年56歲的她，近日在社交平台上載了一張與現年72歲、飾演經典角色「大佬B」的吳志雄飯敍合照，兩人驚喜同框，瞬間勾起無數影迷的集體回憶。

袁潔瑩近年積極經營個人社交平台。（小紅書＠袁洁莹FENNIE）

袁潔瑩現身飯局再度消瘦

相中可見，袁潔瑩當天打扮相當低調，身穿簡約白色連帽風衣外套，頭戴灰色閃粉Cap帽，依然保留著招牌短髮。她一手親暱地搭在吳志雄肩上，對著鏡頭微露笑意。不過，有不少細心的網民注意到，袁潔瑩的身形依然顯得相當纖瘦單薄，手臂線條纖細，雙頰亦有微微凹陷的情況。

袁潔瑩現身飯局再度消瘦。（小紅書＠袁洁莹FENNIE）

相比之下，身旁72歲的吳志雄身穿T恤、戴上圓框眼鏡及招牌金鍊，滿臂紋身氣勢不減，且面色紅潤、精神奕奕，兩人狀態形成強烈對比。由於袁潔瑩過去曾有長達數年的厭食症病史，不少關心她的粉絲及影迷見到近照後紛紛表示心痛，擔心其健康狀況是否受到影響。

袁潔瑩早年劇照。（小紅書＠袁洁莹FENNIE）

合作《學校風雲》結緣近40年

袁潔瑩與吳志雄相識至今已近40年，二人早在1988年因拍攝林嶺東執導的經典黑幫電影《學校風雲》而結緣相識。片中袁潔瑩飾演被迫下海的女學生「朱婉芳」，吳志雄則飾演黑幫大哥，在戲中暗中協助她抵抗反派，這部戲開啟了二人的長期友情。兩人亦多次在同一電影系列中合作，私下擁有不少共同好友，例如古天樂，袁潔瑩當年與古天樂合作《廉政追緝令》及《陰陽路》結下深厚友情，而吳志雄與古天樂亦私交甚篤。

袁潔瑩與吳志雄合作《學校風雲》結緣近40年。（小紅書＠袁洁莹FENNIE）

早年曾患厭食症與焦慮症

袁潔瑩早前曾透露自己在90年代事業巔峰期患上厭食症，體重一度跌至75磅（約34公斤），嚴重影響身體及工作。亦坦承自己曾面臨焦慮症及人群恐懼症的困擾，但是同時也在積極接受醫生治療及調理。近年她處於半退休狀態，極少接拍影視作品。她將生活重心轉向平淡日常，偶爾出席圈內好友聚會或參與慈善活動。雖然已經淡出螢幕，但袁潔瑩近年積極經營個人社交平台，透過短片及圖文與支持她多年的粉絲保持互動。

袁潔瑩曾透露自己在90年代事業巔峰期患上厭食症。（小紅書＠袁洁莹FENNIE）