姚焯菲返美開學曬小蠻腰　自爆「懶鬼」本色宿舍梳化變「雜物缸」

現年19歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel），上月底才圓滿完成首個個人演唱會，隨即展現飛人本色，火速飛返美國繼續大二學業。昨日她在社交媒體曬出一輯紐約留學隨拍，由台上閃閃發光的流行歌手，無縫切換為貼地學生妹。



圓滿完成首個個人演唱會。（IG@chantelyiu）

火速飛返美國繼續大二學業。（IG@chantelyiu）

紐約街頭大曬小蠻腰

相中所見，Chantel穿上灰色波點短版背心，大方展現平坦小蠻腰，撞色腰頭設計極具巧思，配搭黑褲與單肩包，長髮披肩，隨性中帶點少女微性感，極具街頭大片質感。她手持飲品漫步紐約街頭，又在心水建築前打卡，留言記載大二生活碎片：「大二學生開學了……找找我在紐約最愛的那棟建築……亂糟糟的梳化……正搭的士去學校，因為路程太遠，而且我沒有其他交通方式可選……其實我就是懶！」

大曬小蠻腰。（IG@chantelyiu）

少女微性感。（IG@chantelyiu）

自爆「懶鬼」本色

除了寫真美照，Chantel更大方撕下偶像包袱，曬出宿舍梳化真面目！只見梳化上堆滿杯麵、毛公仔、帽子及膠袋等雜物，簡直如極度混亂的「雜物缸」。她更自爆「懶鬼」本色，笑言搭車返學純粹因為懶得步行，盡顯貼地真性情。

宿舍梳化真面目。（IG@chantelyiu）

坦白承認太懶。（IG@chantelyiu）

搭Uber返學。（IG@chantelyiu）

學業事業兩兼顧

Chantel上月才完成首個個人演唱會，隨即飛返美國開學，行程緊密。她憑《聲夢傳奇》入行，近年兼顧學業與演藝事業，早前在演唱會上的表現獲外界好評。如今重返校園，繼續大二生活。