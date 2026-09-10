馮素波50多歲才赴加國註冊結婚　大爆TVB派發500元新婚利是福利

現年82歲的資深演員馮素波（波姐）縱橫演藝圈數十載，至今依然精神奕奕、活躍於幕前。近日她接受加拿大中文電台節目《晨光活現溫哥華》訪問，除了大爆前東家TVB鮮為人知的「員工福利」，還回顧感情路。馮素波在離婚後重遇蘇文雄並相伴多年，直到2017年丈夫因心臟病離世。她坦言曾為此自責，但最終因明白自己成全了丈夫「病危不搶救」的意願而徹底釋懷。

馮素波曾於2024年憑短片《垃圾》在法國康城世界影展短片級奪得「最佳女主角」。（葉志明 攝）

馮素波接受訪問大談人生閱歷與豁達生死觀。（YouTube@fairchildradiovan）

馮素波日前於其YouTube頻道《貼地嫲嫲馮素波》分享了演唱會拜神及綵排的幕後花絮。（影片截圖）

馮素波的兒子David與新抱支持媽媽。（影片截圖）

爆TVB新婚利是隱藏福利

馮素波透露，丈夫蘇文雄是加拿大公民，兩人雖早在1977年再婚，但直到她50多歲時才特意飛往溫哥華正式註冊。她笑言返港後特意向TVB「討賀禮」：「我仲返去逗咗TVB 500蚊利是！」原來公司內部一直有藝員新婚送500元利是聊表心意的傳統，自己當年年過半百才再次步入婚姻，能夠領取這份新婚利是，感覺格外溫馨又有趣。

回憶當年的註冊儀式，她笑指外籍律師宣讀誓詞語速極快，讓她完全跟不上：「我心諗，你講得咁快咁長，我跟唔到你讀喎！」幸得丈夫在旁安慰「得啦，由佢講啦！」，二人最終順利說出「I do」，甚至臨場拿手上的普通戒指作交換，在歡笑聲中圓滿完成婚禮。

爆TVB 500元新婚利是隱藏福利。（YouTube@fairchildradiovan）

歷盡兩段婚姻坦然面對喪夫

談及感情路，早年她在夜總會登台表演時，結識了擔任樂隊領班的第一任丈夫張振輝，惟兩人婚後因性格不合最終協議離婚，馮素波更一度獨力做單親媽媽撫養兒子。其後於加拿大登台重遇影圈舊友蘇文雄，攜手走過多年幸福歲月。可惜蘇文雄於2017年突發心臟病離世，她坦言當初曾自責未有強硬督促丈夫按時服藥，但隨後她轉念釋懷，認為自己尊重了丈夫病危不搶救的意願：「我亦已經如佢所願，仲有咩好唔釋懷呢？」