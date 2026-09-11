陳松伶重返娘家TVB又狀態Fit爆　老公張鐸化身專屬攝影師打情罵俏

久未在香港電視螢光幕露面的陳松伶（松松姐姐），近日驚喜現身TVB電視城，作客《流行都市》接受訪問。這次回歸娘家，松松不僅狀態大勇，更罕有地同內地男星老公張鐸齊齊亮相。受訪時張鐸笑指老婆以前像「黑妹」，如今變白變美全因認識了自己，引來松松甜笑反擊「厚面皮」。兩公婆在鏡頭前後狂耍花槍，羨煞旁人。

陳松伶返娘家TVB作客《流行都市》。（TVB）

老公張鐸全程陪伴在側勁甜蜜。（TVB）

張鐸化身為老婆的「專屬御用攝影師」。（TVB）

凍齡美魔女狀態更勝從前

現年55歲的陳松伶保養得宜，這次重返電視城，只見她皮膚白滑緊緻，身型甚至比以往更Fit，完全看不出歲月的痕跡，絕對稱得上是圈中的「凍齡美魔女」。被問到保養秘訣，原來愛情滋潤就是最好的護膚品。在拍攝現場，張鐸全程陪伴在側，更化身為老婆的「專屬御用攝影師」，用鏡頭記錄低松松工作的每一個美麗瞬間，恩愛之情溢於言表。

55歲陳松伶狀態極佳。（TVB）

張鐸重溫老婆昔日「黑妹」造型讚現時充滿女人味

訪問期間，這對結婚逾十年的模範夫妻互動依然充滿火花。談及松松以往在TVB的經典劇集造型，張鐸直言當時也有捧場，但他卻笑言當年松松的感覺就像個「黑妹」：「那時候她年紀小，黑黑的，感覺像是天天在海邊玩的樣子，頭髮短短的、大眼睛，不是那種傳統女孩子的形象。」不過，求生慾極強的張鐸隨即大讚老婆現在完全蛻變：「可是現在已經有很大的分別，她現在很白，很有女人味啊！」

老公張鐸求生慾極強。（TVB）

老公「厚面皮」領功

最搞笑的是，張鐸讚完老婆靚之後，竟然不忘「領功」，直指松松變靚全因自己的功勞：「現在認識我之後好很多了！」這番充滿自信的言論，連主持人都忍不住問是否他改造了松松。而在一旁的松松聽到老公如此自誇，也忍不住甜笑反擊：「你怎麼那麼厚（臉皮）！」兩公婆公然打情罵俏，甜度爆表，令整個錄影廠充滿粉紅泡泡。除了放閃，張鐸亦流露出對老婆深深的關懷，他坦言工作固然需要體力應付，但他更希望兩人到60歲時都能保持健康的體魄，繼續享受生活。