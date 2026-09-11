玄戰｜張致恆被師傅批中衰足七年　親認感情混亂累事業朋友盡失

藝人張致恆（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後育有四子，多年來因欠債、欠租及周期性婚變傳聞，被網民封為「離婚界KOL」。近日他現身TVB玄學競賽節目《玄戰》，被現場玄學師傅當場精準測中「自2019年起頭頭碰着黑」，他更親口承認過去七年間因感情極度混亂，導致事業與身邊朋友全數離他而去，瞬間掀起全場譁然！



張致恆（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後育有四子。（IG：@stevencheung）

被玄學師傅測中「衰足七年」。（《玄戰》截圖）

白先知 vs 黑先知對決

《玄戰》日前（7日）播出尾聲部分，白先知阿元與黑先知婆婆展開高難度對決，節目組要求二人推算一名自 2019年起「頭頭碰着黑、衰到貼地」的神秘嘉賓。婆婆在詳細算完命格後，突然語出驚人要求直接點名嘉賓真實身份，場面瞬間繃緊！最新一集答案揭曉，該位「衰到貼地」的嘉賓正是張致恆。

該位「衰到貼地」的嘉賓正是張致恆。（《玄戰》截圖）

親認感情混亂累事業

張致恆現身後毫無保留坦承自身困境：「由一開始因為感情問題係很混亂，令到好多嘢都冇晒，尤其係事業，甚至身邊的朋友都離開了，嗰段時間都…收埋咗自己一排。」語氣極度唏噓。主持洪永城即時送上安慰，讚賞他正在努力讓生活返回正軌。

親認感情混亂。（《玄戰》截圖）

朋友盡失。（《玄戰》截圖）

親述入不敷支頻換工作

談及近年頻頻換工的落魄現狀，張致恆無奈吐露心聲：「嘗試過好多唔同嘅工作，點解會成日轉工？就係因為入不敷支，小朋友嘅開支真係會好大。呢份工作唔夠，就搵第二份工；呢份工作都係唔夠啊，然後再去搵第二份工。」展現出迫於生活壓力的無奈。

親述因入不敷支頻換工作。（《玄戰》截圖）

陳定幫師傅喻名牌跑車

陳定幫師傅隨即送上鼓勵，指其命格本不俗，並以跑車比喻：「你本身係一架名牌跑車，只不過而家行嘅路有啲崎嶇，仲有，個司機可以揸得好啲，所以你下個運一定會好很多。」這番寄語既點出張致恆命格不差，亦暗示其人生方向仍有調整空間。

陳定幫師傅喻名牌跑車。（《玄戰》截圖）