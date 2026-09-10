哈里回流英國｜攜妻兒見查理斯破冰　威廉缺席打高爾夫「冷處理」

哈里王子（Prince Harry）今年7月攜妻兒返英，並於海格羅夫府（Highgrove House）與父王查理斯三世（King Charles III）及卡米拉王后（Queen Camilla）團聚。自2022年9月英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）葬禮以來，英國王儲威廉王子（Prince William）與胞弟哈里王子已長達4年未有實質交談。雖然哈里日前返英後與父王查理斯三世短暫破冰團聚，但威廉同日打高爾夫「毫不理會」弟弟，至今仍堅持「零聯繫」、無意鬆口。外界將威廉視為這場王室兄弟恩怨中最難鬆口的一方，網民亦熱衷於押注「究竟誰會先低頭」？



戴安娜王妃（中）與威廉王子（左）、哈里王子（右）的合照（Getty）

哈里日前回流英國並與父王查理斯三世（King Charles III）短暫破冰團聚，但威廉至今態度依然堅決，完全無意鬆口。（Getty Images）

最後對話停在女王葬禮 王室記者爆「築起高牆」

綜合多家英國權威媒體報道，威廉與哈里最後一次直接對話，需追溯至2022年9月英女王葬禮期間，當時兩人的互動已「極度短暫」。王室新聞記者Cameron Walker在英國GB News引述內部消息指出：「每當有人提起薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）（哈里），威廉身邊的人就會迅速築起高牆，兩人目前完全處於零聯繫狀態。」

據了解，威廉與哈里最後一次直接對話，需追溯至2022年9月英女王葬禮期間，當時兩人的互動已「極度短暫」。為資料圖片。（GettyImages）

據了解，威廉與哈里最後一次直接對話，需追溯至2022年9月英女王葬禮期間，當時兩人的互動已「極度短暫」。（Getty Images）

雖然兩兄弟曾在2024年一同出席叔父羅伯特·菲洛斯（Robert Fellowes）的葬禮，但目擊者指出，兩人全程保持距離，甚至沒有任何眼神交流或言語互動。

自2022年9月英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）葬禮以來，英國王儲威廉王子（Prince William）與胞弟哈里王子（Prince Harry）已長達4年未有實質交談。（Getty Images）

威廉與哈里兩兄弟曾於2024年一同出席叔父羅伯特·菲洛斯（Robert Fellowes）的葬禮，但兩人全程保持距離兼無互動。（Getty Images）

哈里攜妻兒見父王破冰 威廉打高爾夫「不予理會」

今年7月哈里攜妻兒返英，並於海格羅夫府（Highgrove House）與父王查理斯三世及卡米拉王后（Queen Camilla）團聚，哈里的兩名子女亦得以與祖父見面。然而同一時間，威廉卻與妻子凱特王妃（Catherine,Princess of Wales）於溫莎出席慈善馬球賽，顯得相當刻意。《PEOPLE》七月號獨家報道引述消息：「雙方關係早已破裂，特別是威廉一方完全沒有破冰意願。」

7月哈里攜妻子梅根（Meghan Markle）早前帶同子女返回英國居住。（IG@meghan）

7月哈里攜妻兒回流英國，於海格羅夫府（Highgrove House）與父王查理斯三世及卡米拉王后（Queen Camilla）團聚，哈里的兩名子女亦得以與祖父見面。（IG@meghan）

哈里返英當周，威廉更被拍到在黑斯廷斯打高爾夫、神態輕鬆。不少王室迷在X平台留言：「Living his best life（活出最佳狀態）」，暗諷他對兄弟風波處之泰然；亦有網民直言「威廉將會是個一流國王」。

「My unbothered King today（今日這位國王毫不為所動）」 網民留言

哈里返英當周，威廉在黑斯廷斯打高爾夫、神態輕鬆。（IG@princeandprincessofwales）

網民熱議誰先低頭 消息指威廉「抱絕對蔑視」

兩兄弟對立態度鮮明，引發網民熱議「究竟誰會先低頭」。有分析指哈里屢次傳出有意道歉修好，卻始終得不到威廉回應；另一派意見則認為，威廉對哈里當年的自傳及公開爆料抱持「絕對蔑視」態度，將其視為對王室的終極背叛，因而決定堅決冷處理，成為這場王室兄弟恩怨中最難鬆口的一方。

有分析指弟弟哈里屢次傳出有意道歉修好，卻始終得不到哥哥威廉的回應。（IG@princeandprincessofwales）