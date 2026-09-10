阿信Apple Park曬iPhone Duo 胸前紅蘋果解密 驚人VIP待遇曝光
撰文：聯合新聞網
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五月天主唱阿信受邀赴美國加州的蘋果總部 Apple Park，親於社群平台曬出新機，並寫道：「千呼萬喚始出來，折疊現在打開來！iPhone Duo first look at Apple Park !」並親自打開折疊機新品「iPhone Duo」，呈現其演唱會畫面。
不過除了亮眼的新折疊機外，阿信掛在胸前的通行識別證也引起網友關注。
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有網友看到阿信胸前鮮豔的紅色掛繩與「紅蘋果」證件，留言：「咦，識別證蘋果顏色有不同」。而從同樣受邀至活動的KOL莫莉所曬出的照片可見，她與其他網路創作者好友們所配戴識別證，清一色皆為黃色。
根據《鏡報》報導分析，雖然官方未對外揭露色系的界定標準，但回顧歷屆發佈會情況，黃色多半配發予影音創作者或科技評測人士，而紅色則往往屬於特別獲邀的重量級 VIP人士，好讓現場工作人員能透過顏色快速識別來賓屬性，藉此指引專屬的區域與座位安排。而阿信這回受邀，曬出胸前醒目的紅證，顯然代表著品牌給予他高規格貴賓禮遇。
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