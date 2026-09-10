iPhone 18買不買？網民列10大買爆與忍手理由　iPhone 17成贏家？

【iPhone 18 Apple蘋果發佈會懶人包／iPhone 18 Pro／iPhone 18 Pro Max／iPhone Duo／價錢／發售日期】蘋果（Apple）於9月10日凌晨舉行發佈會，推出iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max，以及首款摺疊手機iPhone Duo，價錢10,499港元至17,499港元起。iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max 於9月12日晚上8時起接受預訂，9月18日起發售；而iPhone Duo 於10月16日晚上8時起接受預訂，10月23日起發售。



應否換新手機的問題於網絡議論紛紛，更有網民指出，iPhone 17推出1年後，售價不跌反升，反加價900港元，似乎iPhone 17性價比（CP值）更高，直指「iPhone 17笑到最後」。以下整合出網民對iPhone 18新系列「買爆」與忍手不買共10個理由，供大家參考。



iPhone 18系列共有4款配色（黑、銀、冰川藍、布根地紅）（Apple）

買爆iPhone 18系列的5大理由

革新「可變光圈」主鏡頭：iPhone 18 Pro搭載全新4800萬像素Fusion主鏡頭成最大賣點，鏡頭加入6塊雷射切割光圈葉片，支援f/1.48到f/4.0的可變光圈，加大夜拍或室內進光量，人像景深效果更自然出色。



iPhone 18 Pro搭載全新A20 Pro晶片

2nm製程A20 Pro晶片：iPhone 18 Pro搭載全新A20 Pro晶片，配置6核心CPU效能提升20%，7核心GPU圖形處理與AI生成效能提升40%。此外，A20 Pro晶片具備多達32核心的雙神經網路引擎，帶來兩倍的AI運算效能。



超強續航力與VC散熱：「純eSIM版」iPhone 18 Pro最高可提供36小時影片播放，iPhone 18 Pro Max影片播放時間更長達45小時。值得注意的是，iPhone 18 Pro導入史上最大面積的VC均熱板，面積比17 Pro大三倍，即使長時間打高畫質3D手遊或剪4K影片，都不怕過熱降頻。



升級版動態島及全新「Pro Controls」專業控制：動態島尺寸大幅縮小，但實用性提升，可同時顯示3個即時動態，方便掌握召車、外賣抵達時間等，毋須來回切換App。iPhone 18 Pro相機加入全新「專業控制」介面，用家可手動調整鏡頭光圈、快門速度、白平衡，即時調出直方圖掌控曝光，完全為專業攝影愛好者打造。



影像認證技術：面對生成式AI盛行，Apple推出「Apple Reference Image」認證照片真偽功能，主鏡頭感光元件支援像素級加密簽名，用作證明照片確實由iPhone拍攝，影像經裁切或修改就會失效。



iPhone 18系列加入全新酒紅色（左）（Apple）

忍手不買iPhone 18系列的5大理由

價錢高昂入手門檻高：iPhone 18 Pro 256GB起步價為10,499港元，iPhone 18 Pro Max 256GB更是11,499港元起。若非有迫切換手機需要，可再先考慮觀望。



外觀設計無大改：雖推出酒紅色及冰川藍嶄新顏色，但6.3吋與6.9吋的熒幕尺寸與上一代幾乎一模一樣，無法讓人一眼看出差異。



舊機型效能仍在：目前iPhone 15 Pro、16或17系列應付iOS 27和日常App仍綽綽有餘，對不重度玩手遊及不拍專業影片的用家用說，感受不出A20 Pro晶片效能的明顯差異。



重量負擔：iPhone 18 Pro重量為211克，iPhone 18 Pro Max重達249克，比上一代還要重（iPhone 17 Pro為204克，iPhone 17 Pro Max為231克），拿久了更易手痠。



iPhone 17售價不跌反升：去年推出iPhone 17時售價為6,899港元，惟現在推出iPhone 18系列，iPhone 17不但沒有減價，還加價900港元，推高至7,799港元，被網民稱為「史上迭代更新周期最長嘅iPhone」，仍具極高市場價值，直指「iPhone 17笑到最後」。



即睇iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 、iPhone Duo售價、規格、性能比較▼▼▼

iPhone 18Pro、iPhone 18 Pro Max 、iPhone Duo售價、規格、性能比較（Apple官網截圖）

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