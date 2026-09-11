翁靜晶爆莊思敏拿督父莊寶涉驚天騙案　空手套白狼一上午呃1.27億

藝人莊思敏、莊思明及莊思華的已故父親、馬來西亞拿督莊寶，生前一直以豪門顯貴形象示人，家族身家估計高達8億港元。他於2023年2月在港病逝，享年83歲。然而，著名律師兼節目主持翁靜晶與李俊亨（Henry）近日於網台節目《危險人物2.0》中，重磅揭開香港商業罪案史上極具代表性的「莊寶案」，震撼撕開這位過江大亨當年因策劃巨額商業詐騙案而鋃鐺入獄4年的黑暗歷史！

1979年莊寶與電視演員江玉珠結婚，婚後育有3女1子。（IG@jacquelinchng）

莊寶不僅是商人，更是馬來西亞拿督。（IG@jacquelinchng）

由建築師到上市公司創辦人

莊寶為馬來西亞華僑，1956年畢業於馬來西亞High School Kelang，其後赴澳洲深造並取得建築師資格。早年在星馬及中美等地經營業務的他，1985年轉戰香港，聯同倪少杰合組寶源投資，收購上市公司明輝發展（IHD Holdings，即上市公司「中國光大控股」前身），迅速在本地商界崛起。

由建築師到上市公司創辦人。（Youtube@危險人物2.0）

世紀空手套白狼詐騙1.27億

節目中詳細爆料，1985年莊寶為了硬吞上市公司控股權，透過其控制的私人公司「Join Park Ltd」計劃收購IHD（明輝）。然而他根本無足夠資金支付收購尾數，遂策劃了一條利用銀行結算漏洞的世紀「絕橋」——「支票輪」（Cheque Rolling）。他精明看準當時跨國銀行處理支票與過數的時間差，以「新債抵舊債」的方式，循環開出無抵押兼未過數的支票與本票進行瘋狂資金周轉。短短一個上午、甚至被指僅十多分鐘內，莊寶便成功從IHD戶口硬生生抽走高達1.27億港元巨款，直接用作支付收購股權尾數，實現驚天的「不花分毫空手套白狼」！

世紀空手套白狼詐騙1.27億。（Youtube@危險人物2.0）

銀行內部串謀

這宗世紀商業騙局之所以能順利得逞，背後全靠嚴重的銀行內部違規與黑幕串謀。案情指出，莊寶與時任嘉華銀行高層及職員黑箱作業，採取多項非法手段掩飾罪行，包括違規簽發本票、銀行職員在無足夠資金抵押下配合調動巨款，更將其私人公司與上市公司的資金混為一體，徹底損害公眾股東與債權人權益。他更透過連串支票及本票交換掩飾挪用款項事實，甚至發布虛假業績年報企圖瞞天過海。

莊思敏、莊寶。（Youtube@危險人物2.0）

銀行內部串謀。（Youtube@危險人物2.0）

最終鋃鐺入獄

1994年，高等法院陪審團一致裁定莊寶「串謀詐騙」及「發布虛假陳述」兩項罪名成立，初審重判入獄5年，後上訴獲減刑至監禁4年。這宗昔日轟動一時的金融奇案，涵蓋白手興家、空手套白狼、鋃鐺入獄，以至家族後人躍升娛樂圈藝人的傳奇歷程。隨著翁靜晶重磅爆料，事件再度引爆全城熱議！

莊寶初審重判入獄5年。（Youtube@危險人物2.0）