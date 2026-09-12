張曦雯遭控泰國遊耍大牌保安逼刪相？網民憑一細節揭爆料圖文不符

TVB花旦張曦雯（Kelly）近日捲入「耍大牌」風波。有網民在小紅書發帖，指控有「18線女星」在曼谷拍照時，身邊工作人員態度惡劣，更強硬逼路人刪相，而女方則在旁默許，事件隨即引發熱議。



張曦雯近日捲入「耍大牌」風波。（IG@kelllycheung）

被指是「18線女星」。（IG@kelllycheung）

網民控「18線女星」曼谷耍大牌

有網民以「十八線女星無人知曉」為題發文，指日前與朋友前往曼谷Songwat逛街時看到一名女生與壁畫合照。隨後同行朋友說了句：「這個女生好像是某個藝人，誰誰誰……」事主表示不認識對方亦少看TVB故未在意。不料二人打算進店後，事主發現朋友愣在入口，被一名戴著口罩的高大男子語氣兇惡地威嚇不准拍照，並且粗暴地命令對方將剛拍下的照片刪除。

事主指該女藝人站在一旁：「明明看見自己的工作人員用這種態度對待路人，卻選擇站在那裡什麼都不說。」並狠批：「架子倒是先讓我見識到了。」事主最後直言：「這裡是曼谷Songwat，不是TVB攝影棚。大家都是來逛街、拍照的普通遊客，沒有人有義務因為『某個藝人出現了』，就自動把整個公共空間當成她的私人片場。」

網民揭發破綻指地點屬中環IFC

帖文引來熱議後，很快就被網民發現「圖文不符」。有眼尖網民指出貼文中的相片背景根本是香港中環：「圖入面係中環IFC，佢上星期出席活動，不過佢第二日真係飛咗泰國」。亦有網民質疑張曦雯私人行程不可能帶保安：「她去泰國應該是去玩，不是官方行程。應該不會自己帶保安。」對於事主指她是「18線女星」，不少網民笑言：「原來張曦雯是18線女星，TVB都拍了不知道多少部女一了」。