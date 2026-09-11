許紹雄離世近1年仍「被代言」調味品　內地廠家回應：合約未到期

2025年10月，香港資深演員許紹雄病逝，享年76歲。至今其去世已近1年，近日有網友注意到，電商平台上某品牌的多款調料，仍在使用他肖像進行宣傳，對此表示不解。



9月10日，記者在多個電商平台檢索上述品牌的調料產品，有不少產品圖包含許紹雄先生的肖像，側邊有小字提示他是該品牌形象代言人。

許紹雄的肖像仍在被使用（網店截圖）

同時，記者也注意到，有的產品鏈接點進去，詳情頁則是用一個卡通人物的形象替代。記者私信有關網店客服，對方表示，此事由專人處理。

部分產品代言圖已替換（網店截圖）

9月10日，記者致電涉事品牌調料廠家，其表示，他們之前與許紹雄先生方面簽了合同，到明年（2027年）10月到期。目前，新的代言人還在商談，網店上許紹雄代言物料圖正進行替換。

明星不在了，生前簽的代言合約還有效嗎？河南澤槿律師事務所主任付建表示，自然人死亡之後，不再享有肖像權，但是法律保護死者的肖像利益。產品宣傳使用其肖像，應徵得死者近親屬明確同意。代言合同具有人身依附性，藝人死亡後合同原則上自動終止。但如果合同中明確約定身故後品牌可繼續使用已拍攝素材至合約期滿等類似條款，則商家可依約繼續使用。

點擊查看「Benz雄」許紹雄的相片：

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據此前報道，2025年10月28日凌晨，香港資深演員許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭，在家人陪伴下安詳離世，享年76歲。

公開資料顯示，許紹雄1948年11月4日出生於中國香港，祖籍廣東汕頭。1972年，他加入第1期無線電視藝員訓練班，他是TVB第一個駕駛奔馳上班的藝員，還有「Benz雄」的暱稱。

許紹雄在眾多TVB電視劇中飾演配角，甘當綠葉，雖然他長得不帥氣，戲份也不多，但風趣幽默、輕鬆自然的表演總是讓人馬上就記住了他。

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