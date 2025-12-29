許紹雄離世太突然　獨女許惠菁日日喊：今日居然叻咗冇喊我會加油

資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲。許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine）對於爸爸離世都十分不捨，昨日（28日）在IG限時動態透露，過去兩個月終日以淚洗面，只有一天沒有哭，寫道：「呢個（幾）兩個月日日都喊，今日居然叻咗冇喊。爸爸，我會繼續加油，愛你❤️」。

許紹雄在無綫參與拍攝的作品超過142部，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的「舅父冬」等更是深入民心，被譽為「綠葉王」。（影片截圖）

許紹雄的喪禮在大圍寶福山舉行。（陳順禎攝）

掛念爸爸。（IG@charmainexhui）

11月4日是許紹雄生忌，許惠菁分享兒時合照悼念父親。（IG@charmainexhui）

許惠菁透露近兩個月每日都以淚洗面。（IG@charmainexhui）

聖誕節許紹雄妻與繼子開派對

適逢聖誕佳節，許紹雄遺孀龍嬿而和女兒許惠菁在許宅開派對，還有妹妹陳寶儀及繼子一家等眾多親友齊聚首一堂。從大合照可見，站在右邊第一位的龍嬿而面色紅潤，精神看來相當不錯，不過身形跟兩個月上山送別亡夫時明顯有消瘦之感。她手持聖誕禮物，與親友們一同開心合照，臉上掛著久違的燦爛笑容，而繼子一家三口就站在照片的左側。

（IG圖片）

（IG圖片）

（IG圖片）

許紹雄彌留兩天後離世

許紹雄遺孀龍嬿而和女兒許惠菁早前在新加坡接受當地傳媒人紅姑的訪問，透露許紹雄去年9月發現患上腎癌，並迅速接受了手術割除腫瘤，康復進度一度理想，並按時服藥覆診。然而，今年10月中旬，他身體不適入院檢查，發現癌細胞已擴散至肺部，加上身體遭受細菌感染，最終引發多重器官衰竭，彌留兩天後離世。由於太突，許紹雄未留下任何遺言，龍嬿而落淚表示：「他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」龍嬿而形容自己整個人被掏空，感到「整個腦袋都是空的，完全被挖空的感覺」。女兒許惠菁亦表示，至今仍無法接受父親已逝的事實，甚至拍照時會下意識為父親預留一個空位。

許惠菁曾多次發文悼念，又直言：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」不過許惠菁都努力走出喪父之痛，日前她就曬出與契家姐佘詩曼的合照，重展笑顏！

許紹雄早已看透生死。（影片截圖）

許惠菁透露將會保留父親的社交平台，延續「歡喜精神」。（IG@charmainexhui）

到主題樂園玩。（IG@charmainexhui）

重展笑顏。（IG@charmainexhui）

許紹雄遺孀龍嬿而透露丈夫未有遺言，因為連他自己都沒想走得那麼快。（ig圖片）

與佘詩曼情同姊妹

今個聖誕節，雖然爸爸不在身邊，但許惠菁卻在IG限時動態曬出合照，並Tag了佘詩曼，相中所見，佘詩曼站在許惠菁身後扮鬼臉，兩人同框畫面溫馨。許紹雄同佘詩曼因多次合作演父女而結緣，戲外兩人亦情同父女，佘詩曼曾表示雖然許紹雄離世，但會照顧契爺家人並繼承他的樂觀精神。 而佘詩曼與許惠菁亦情同姊妹，感情十分好！

一起過聖誕！（IG截圖）

情同姊妹！（IG@charmainexhui）

情同姊妹！（IG@charmainexhui）

溫馨。（IG@charmainexhui）

一家三口。（IG@charmainexhui）

兩父女感情好好。（IG@charmainexhui）

兩父女感情好好。（IG@charmainexhui）

兩父女感情好好。（IG@charmainexhui）