佘詩曼為許紹雄女兒許惠菁慶祝29歲生日　情同姊妹：你並不孤單

資深藝人許紹雄（Benz雄）於去年10月因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲。許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine）對於爸爸離世都十分不捨，曾多次發文悼念，但亦努力走出喪父之痛，今年2月宣布加盟林盛斌（Bob）旗下公司，正式向主持界發展，早前更代表爸爸出席劇集《正義女神》的宣傳活動。日前許惠菁迎來29歲生日，身為「家姐」的佘詩曼都有為她慶生！

許紹雄在無綫參與拍攝的作品超過142部，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的「舅父冬」等更是深入民心，被譽為「綠葉王」。（影片截圖）

許紹雄遺作《正義女神》。（TVB）

許紹雄與佘詩曼情同父女。（影片截圖）

許紹雄早已看透生死。（影片截圖）

掛念爸爸。（IG@charmainexhui）

11月4日是許紹雄生忌，許惠菁分享兒時合照悼念父親。（IG@charmainexhui）

許紹雄逝世百日，許惠菁分享兒時合照悼念。（IG@charmainexhui）

今年2月宣布加盟林盛斌（Bob）旗下公司，正式向主持界發展。（IG@charmainexhui）

第一次正式做司儀就是方力申演唱會的記者會。（IG@charmainexhui）

佘詩曼為許惠菁慶祝29歲生日：你並不孤單

佘詩曼在社交平台曬出合照，並寫道：「Happy 29th, little sis. This year has been heavy. But I need you to know: you are not alone. You never will be. We’re right here, loving you, watching you grow. Here’s to your last year of your twenties — and so many more birthdays together. #❤️（親愛的妹妹，29歲生日快樂！今年對你來說很艱難。但我想讓你知道：你並不孤單，永遠不會孤單。我們一直都在這裡，愛你，看着你成長。祝你20歲最後一年一切順利——也期待我們以後一起慶祝更多生日！ #❤️）」許惠菁亦留言道：「i love you 家姐 🥹❤️」

佘詩曼為許惠菁慶生。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼為許惠菁慶生。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼為許惠菁慶生。（IG@charmaine_sheh）

感情好好。（IG@charmainexhui）

許惠菁代表爸爸出席劇集《正義女神》的宣傳活動。（IG@charmainexhui）

許惠菁透露將會保留父親的社交平台，延續「歡喜精神」。（IG@charmainexhui）

重展笑顏。（IG@charmainexhui）

佘詩曼承諾照顧契爺家人

許紹雄同佘詩曼因多次合作演父女而結緣，戲外兩人亦情同父女，佘詩曼曾表示雖然許紹雄離世，但會照顧契爺家人並繼承他的樂觀精神。 而佘詩曼與許惠菁亦情同姊妹，感情十分好！

一起過聖誕！（IG截圖）

情同姊妹！（IG@charmainexhui）

情同姊妹！（IG@charmainexhui）

溫馨。（IG@charmainexhui）

一家三口。（IG@charmainexhui）

兩父女感情好好。（IG@charmainexhui）

兩父女感情好好。（IG@charmainexhui）