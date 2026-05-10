佘詩曼為許紹雄女兒許惠菁慶祝29歲生日 情同姊妹：你並不孤單
撰文：董欣琪
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資深藝人許紹雄（Benz雄）於去年10月因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲。許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine）對於爸爸離世都十分不捨，曾多次發文悼念，但亦努力走出喪父之痛，今年2月宣布加盟林盛斌（Bob）旗下公司，正式向主持界發展，早前更代表爸爸出席劇集《正義女神》的宣傳活動。日前許惠菁迎來29歲生日，身為「家姐」的佘詩曼都有為她慶生！
佘詩曼為許惠菁慶祝29歲生日：你並不孤單
佘詩曼在社交平台曬出合照，並寫道：「Happy 29th, little sis. This year has been heavy. But I need you to know: you are not alone. You never will be. We’re right here, loving you, watching you grow. Here’s to your last year of your twenties — and so many more birthdays together. #❤️（親愛的妹妹，29歲生日快樂！今年對你來說很艱難。但我想讓你知道：你並不孤單，永遠不會孤單。我們一直都在這裡，愛你，看着你成長。祝你20歲最後一年一切順利——也期待我們以後一起慶祝更多生日！ #❤️）」許惠菁亦留言道：「i love you 家姐 🥹❤️」
佘詩曼承諾照顧契爺家人
許紹雄同佘詩曼因多次合作演父女而結緣，戲外兩人亦情同父女，佘詩曼曾表示雖然許紹雄離世，但會照顧契爺家人並繼承他的樂觀精神。 而佘詩曼與許惠菁亦情同姊妹，感情十分好！