向海嵐貼地品嚐20元燒味飯極力洗底　曾教0元窮遊香港被狠批

前港姐冠軍向海嵐近年積極轉型做KOL，大力開拓網絡市場。日前她再度更新社交平台，親自為大家發掘香港在地平民美食。影片中的她身穿黃色無袖上衣配搭牛仔短裙，裝扮休閒隨性，毫無昔日港姐的架子，展現出極具親和力的一面。

向海嵐更新社交平台為大家發掘香港在地平民美食。（小紅書＠向海岚anne）

向海嵐蹲後巷大啖$20平價燒味飯

為求「極致CP值」，向海嵐更特意等到下午兩點後的優惠時段才前往燒味飯店購買。她完全不介意環境，直接捧著一盒僅售20多元的平民燒味飯，在路邊的後巷大快朵頤，期間不斷大讚燒肉充滿油香且性價比極高，表現相當親民貼地。影片發佈後吸引不少網民留言互動，大讚她毫無偶像包袱、非常真實親民。

向海嵐蹲後巷大啖$20平價燒味飯。（小紅書＠向海岚anne）

向海嵐蹲後巷大啖$20平價燒味飯。（小紅書＠向海岚anne）

昔日教「白吃白喝」 遭痛批

事實上，向海嵐早前曾於社交平台上載一條「在寸土寸金的香港挑戰0元玩一天」的短片，示範如何在不花一分錢的情況下在港玩樂一天。片中她甚至自備袋裝咖啡，向餐廳索取熱水沖泡，並笑言「免費的就是特別好吃」。

向海嵐早前教網民0元玩遍香港。（小紅書@向海嵐anne）

該片段隨即引發大批網民不滿，留言區更遭負評洗版。不少網民怒轟其行為「Cheap」，質疑身為前港姐冠軍竟公開教人「白吃白喝」，有失身份。亦有網民指責她在旅遊業復甦之際教人零消費，簡直是在「倒米」及損害香港經濟。

網民留言：有冇咁cheap呀，香港小姐。（小紅書@向海嵐anne）

調整策略變「宣傳大使」風評急轉

遭遇「窮遊風波」後，向海嵐火速調整策略，搖身一變成為「旅遊宣傳大使」。接連拍片，專門針對內地旅客推介香港熱門購物景點，不僅力薦價格比內地便宜的香港老字號藥品，更走訪大型連鎖美妝店，大讚護膚品品類齊全兼有折扣優惠。由最初推廣分文不花的「零元遊」，到後來積極招攬旅客來港消費購物，向海嵐前後態度的巨大轉變，亦讓不少關注她的網民笑言可謂判若兩人。