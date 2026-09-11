哈里回流英國｜新行程公布日撞期凱特驚喜活動　網民：隔空搶風頭

哈里王子（Prince Harry）本周高調公布一家回流英國後首波公開行程，未料同日大嫂威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）與威廉王子（Prince William）10日「驚喜」現身利物浦愛華頓慈善活動。兩件王室大事罕有「同日撞期」，迅速在網上引發熱議，不少網民質疑這是一場妯娌之間的隔空「搶風頭」大戰。



威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）與威廉王子（Prince William）10日「驚喜」現身利物浦愛華頓慈善活動。（IG@princeandprincessofwales）

哈里王子（Prince Harry）本周高調公布一家回流英國後首波公開行程。（Reuters）

哈里一家四口日前返英長居。（Getty Images）

哈里公布9月行程 獨自現身倫敦片場

現年41歲的哈里王子與妻子梅根於8月26日乘私人飛機抵達伯明翰機場，偕同5歲的阿奇（Archie）與3歲的莉莉貝特（Lilibet）返英長居，目前住在倫敦外圍的私人住宅。哈里返英後首度公開亮相，是獨自前往倫敦塔橋片場並於名人牆簽名，期間梅根並未陪同。

哈里返英後首度公開亮相，是獨自前往倫敦塔橋片場並於名人牆簽名。（Reuters）

哈里返英後首個公開活動梅根並未陪同。（Reuters）

據外媒《HELLO!》報道，哈里團隊於9月10日晚公布其9月公開行程：包括9月17日出席首屆「Invictus Spirit Awards」頒獎禮、9月21日參加在倫敦舉行的WellChild年度頒獎禮（哈里擔任該兒童慈善機構贊助人長達18年），以及深入學校與學童打匹克球（Pickleball）等；月內他亦預計為加拿大軍人慈善機構進行跳傘籌款。

哈里團隊於9月10日晚公布其「9月公開行程」。（Getty Images）

威廉推慈善指南 凱特突現身「力撐」

同日（9月10日），正值國際精神健康與預防自殺相關宣傳日，威廉王子親赴利物浦愛華頓的Hill Dickinson球場，發布由皇家基金會推出的《On Your Side》體壇自殺預防指南。官方原本公布的行程僅有威廉單獨出席，但凱特卻「驚喜」現身撐場，重申夫妻二人對精神健康議題的關注。

凱特當日以一身典雅造型現身，精神狀態極佳。這亦是近期威廉與凱特少數共同出席的公開王室活動之一，現場吸引大批傳媒爭相報道。

弟弟哈里公布日程同日，威廉王子親赴利物浦愛華頓的Hill Dickinson球場，發布由皇家基金會推出的《On Your Side》體壇自殺預防指南。（IG@princeandprincessofwales）

原定僅威廉單獨出席慈善會，但凱特卻「驚喜」現身撐場。（IG@princeandprincessofwales）

兄弟裂痕未補 妯娌關係再成焦點

哈里與威廉昔日情同手足，1997年兩兄弟並肩走在母親戴安娜葬禮後方；2018年更與凱特、梅根組成「皇家四人組（Fab Four）」合力推動慈善。然而雙方裂痕自2019年浮現，梅根與哈里退出與威廉夫婦共同設立的皇家基金會；2020年1月「Megxit」事件爆發，哈里夫婦宣布卸下高級王室成員身份並移居美國，據報事先完全未知會威廉與凱特；2021年接受奧普拉（Oprah Winfrey）專訪，更令雙方關係跌至冰點。

2018年威廉、哈里、凱特與梅根組成「皇家四人組（Fab Four）」合力推動慈善。（Getty Images）

2018年威廉，哈里，凱特與梅根組成「皇家四人組（Fab Four）」合力推動慈善。（Getty Images）

外媒引述消息指，哈里一家人返英後，心中仍深感「憤怒」並等待對方道歉，而威廉則被指無意主動安排會面。

哈里攜妻子梅根（Meghan Markle）早前帶同子女返回英國居住。（IG@meghan）

原定僅威廉單獨出席慈善會，但凱特卻「驚喜」現身撐場。（IG@princeandprincessofwales）

兩件王室大事偏偏同日上演 網絡上隨即爆發兩極討論：

質疑聲音：

有網民留言認為

「時間卡夾得太準，很難不聯想是為了分散外界對哈里返英的注意力」。 網民留言

理性看待：

亦有許多王室迷指出

「雙方都在推動意義深遠的慈善工作，硬要說是『搶鏡』未免過度解讀」。 網民留言

不過，截至目前，王室官方與哈里團隊均未就行程「撞期」一事作出直接回應。