鍾麗淇傳入ICU｜大女患罕見病被斷言得2歲命　偉大母愛創生命奇蹟

現年49歲的鍾麗淇（Margaret）淡出幕前多年，轉職瑜伽導師並專心照顧家庭，多年來以堅毅樂觀照顧患病女兒的「最強母親」形象深入民心。今日（11日）驚傳她病重緊急送院轉入深切治療部（ICU），好姊妹梁靖琪（Toby）更被目擊現身醫院，情況令人憂心！不過其後鍾麗淇發聲明，希望外界給予空間，不要多作揣測。

鍾麗淇（Margaret）淡出幕前多年。（IG@yogachung）

日前狀態已惹關注

鍾麗淇日前才剛現身「七魔女」閨蜜聚會，為好友周家蔚慶祝43歲生日，當時她在合照中的消瘦狀態已引發外界對其健康的關切。不料今日隨即傳出她因突發健康危機，被緊急送往中大醫院深切治療部留醫。

日前狀態已惹關注。（IG@janetchowkawai）

母愛創奇蹟

鍾麗淇於2010年與中意混血男友Nardone Ruggero喜結連理，婚後育有兩名女兒。然而大女Isabella在6個月大時，不幸確診患上極為罕見的基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf Hirschhorn Syndrome），面臨嚴重發育遲緩及行動障礙，當年醫生甚至下達殘酷判決，斷言她無法活過兩歲。然而15年過去，鍾麗淇與丈夫始終不離不棄，以無盡的愛傾盡所有，陪伴愛女經歷無數痛苦艱辛的物理治療與鍛鍊。

鍾麗淇與老公Nardone Ruggero極恩愛。（IG@janetchowkawai）

二人婚後育有兩名女兒。（IG@janetchowkawai）

在偉大母愛的悉心呵護下，Isabella奇蹟打破醫學預言，展現出頑強的生命奇蹟！雖然日常需以輪椅代步，但早前在父母溫暖扶持下到水上樂園暢泳，更與媽媽坐在水泡上大玩水上滑梯，全程露出燦爛治癒的笑容，畫面無比動人。

Isabella日常需以輪椅代步。（IG@janetchowkawai）

水上樂園暢泳。（IG@janetchowkawai）

好開心啊！（IG@janetchowkawai）

愛女笑容成動力

鍾麗淇常深情稱呼大女為「公主戰士」，Isabella的每一步成長，都凝聚著這對母女永不言棄的母愛奇蹟。在鍾麗淇的鼓勵與陪伴下，Isabella曾在運動會上奮力靠助行器站立邁步，更成功挑戰自我完成1200米跑道步行。鍾麗淇曾感性透露，女兒堅強樂觀的笑容正是她克服所有困境的生命動力，更教會她人生中最珍貴的一課。

Isabella成功挑戰自我完成1200米跑道步行。（IG@janetchowkawai）

為大女慶祝15歲生日。（IG@janetchowkawai）