東張西望｜苦主網上交友驚遇騙局盼用愛感化援交妹　見面竟索百萬

無綫王牌節目《東張西望》今晚（11/9）播出最新一集，報導了一宗離奇的網上交友險墮騙局個案。今次個案的苦主徐小姐所經歷的事，卻令人嘩然，竟然見一面被索取100萬港元。

純真苦主交友 盼以愛感化「兼職女學生」

23歲的事主徐小姐坦言，自己因性格內向且身邊缺乏知心好友，才選擇在交友應用程式尋找知音。過程中，她結識了一位自稱是學生、兼職做「援交」的陳小姐。陳小姐開門見山傳送了性感照及價目表，但徐小姐並非追求肉體交易，而是希望與對方建立真摯的友情。

徐小姐解釋為何要網上交友：「因為我身邊嘅同齡朋友比較少，我見到我身邊嘅人好多時都會約埋一班閨密出去食吓嘢、飲吓嘢、去吓旅行，其實我係好羨慕嘅。某程度上我覺得，因為我自己有抑鬱症俾人貼標籤，所以我比較難識到朋友。」

一見面即被索100萬， 獅子開大口驚呆事主。(截圖)

徐小姐面對對方的挑逗，都無動於衷，因為在心裏有一個祟高的使命，就是在污泥中發掘純情：「我希望可以同佢有一個共同話題，開始慢慢接受我之後，我就好想嘗試，希望轉移去其他話題，唔好再討論任何性，又或者色情嘅話題，大家都有講大家嘅單身遭遇。」

徐小姐希望用愛感化陳小姐，亦主動要求對方上自己屋企：「以我過來人身分，佢提出呢啲要求，我諗可能佢心入面真的有發生過唔開心嘅事，或者真係有唔愉快嘅經歷。不如嚟我屋企飲吓嘢、喊吓，等我慰問吓佢、安慰吓佢。」

徐小姐拍攝自己身份證給騙徒。(截圖)

一見面即被索100萬 獅子開大口驚呆事主

儘管對方頻頻發出暗號與挑逗，徐小姐依然堅持單純的交友信念，甚至邀請對方到家中傾心事。其後雙方約定於便利店見面，但到了約定當天，陳小姐並未現身，反而有一名自稱是陳小姐「大哥」的男子打電話給徐小姐，聲稱為了確保「妹妹」的人生安全，需要驗證徐小姐的身份：「個男仔就同我講，為咗確保個『妹妹』嘅安全，佢就驚我係警察嘅身份，就叫我影張身份證畀佢，問我兩個問題：第一，你嘅職業係咩？第二，你係唔係警察？」

在徐小姐依言照做後，對方隨即升級要求，索取巨額「保證金」：「佢就叫我交一大筆保證金，當初佢同我講，個價錢係100萬！我邊度有咁多錢，我一個學生身份，點會變到100萬出來？」

見面要百萬。(截圖)

講價降至5000元 拒付即遭恐嚇打報警

經一番講價後，對方將保證金由100萬驟降至50萬、2萬，甚至稱「大哥」願意代墊15,000元，只需徐小姐支付5,000元即可。然而，當徐小姐表示連5000元也無法拿出時，對方立刻露出真面目，傳送多段血腥及帶有恐嚇性質的影片與訊息進行威脅：「因為我話我畀唔到5000元保證金，佢就轉發咗佢『大哥』嘅幾條影片出來，想嚇我。話已經攞咗我張身份證，有我資料，可以去做任何嘢。」徐小姐表示：「我當時完全極度恐慌，我已經咩都唔理，直接衝去旺角警署報警求助、備案。去警署嘅途中，其實我都係有少少驚。」

勇敢公開經歷 冀警惕大眾勿墮陷阱

事後，騙徒的手機號碼已被停用，社交帳號亦已刪除。徐小姐受訪時表示，雖然過程驚險且感到難堪，但她決定勇敢公開自己的經歷，希望提醒社會大眾切勿輕信網上交友的各類藉口，以免墮入同類詐騙陷阱：「我諗我今次報導出來，其實我唔單止要面對觀眾嘅輿論壓力，或者驚觀眾笑我。你哋笑我唔緊要，我都希望笑我嘅人都要小心或者留意，希望佢哋唔好墮入任何嘅騙局。」

徐小姐勇敢公開經歷 ，冀警惕大眾勿墮陷阱。(截圖)