張與辰資助66名基層學童　透過「花啦啦」傳遞純真與希望

「張與辰花啦啦助學金-黃大仙區小學成長計劃」頒獎典禮今日（11/9）隆重舉行。歌手張與辰出席頒獎典禮並資助66名基層學童，盼透過「蒼蠅」IP花啦啦傳遞純真與希望。張與辰接受《香港01》訪問，大談是次助學金的籌款過程、小學時期的音樂啟蒙。

張與辰資助66位基層學童 。（盧振輝攝）

透過「花啦啦」利是籌集助學金 盼鼓勵黃大仙區基層學童

談及這次助學金的來源與幫助對象，張與辰透露主要是集結了大眾與合作單位的力量：「我哋係透過購買朋友畀花啦啦嘅利是啦，佢嘅生日或者係過年利是等等，去籌到呢一筆錢。同埋兒童未來發展計劃，大家一起組出來去籌到呢一筆基金，去幫助啲小朋友。」

被問到受惠學童的類型時，他補充：「主要我哋呢次係幫助黃大仙區，因為嗰時我哋將呢筆錢交畀佢哋嘅時候，係由我哋嘅校長去揀呢啲學生，揀有些係成績好好嘅啦，或者是表現好好嘅呢啲小朋友，畀佢哋一些鼓勵，都是屬於基層嘅小朋友。」

「張與辰花啦啦助學金-黃大仙區小學成長計劃」頒獎典禮今日（11/9）隆重舉行。（盧振輝攝）

重返小學校園大感放鬆 坦言從小受母親影響愛上唱歌

再次踏足小學校園，張與辰坦言有種重溫童年的無憂無慮：「我覺得返到小學會有一種好放鬆、好開心嘅呢種感覺。因為我嘅小學環境其實好開心，嗰時候無憂無慮嘛，乜都不用煩！大家成長咗之後先知道點解我哋叫『凡人』。」

張與辰資助66位基層學童 。（盧振輝攝）

談到最初的音樂啟蒙，張與辰笑言三歲時已跟隨母親登台：「其實我由細細個已經係媽媽帶我，因為三歲嘅時候，媽咪就帶咗我去睇佢表演，跟住就帶埋我上舞台。跟住由嗰一刻開始，其實就已經好鍾意唱歌。所以小學嘅時候，只要學校有得唱歌嘅機會，我就一定會企上個舞台。」他亦表示至今仍會向母親請教唱功：「以前我唱歌唔鍾意用力嘅，好似好懶咁，佢就話你咁樣嘅話你把聲會聽不到，教我用多啲丹田、用多啲力，將把聲推出來多啲。」

「張與辰花啦啦助學金-黃大仙區小學成長計劃」頒獎典禮今日（11/9）隆重舉行。（盧振輝攝）

《中年好聲音》成人生轉捩點 曾打算無名氣即返馬來西亞接手生意

張與辰坦言在參加《中年好聲音3》前，人生正處於極為平靜的階段，甚至已做好了最壞打算：「做音樂做得太耐啦，同埋成個人生一直都是平平咁樣。雖然喺台北發展嘅時候有好多幕後工作，但我就覺得係可以唔用嘅人喺台北嗰度住，先至做得到嘅事情，因為好多都透過網上做。我就諗不如返去馬來西亞啦，陪下屋企人，幫下屋企人打理下生意，有時間嘅時候做下音樂。如果《中年好聲音3》無名氣嘅話，我會返返馬來西亞打理點心樓。」

他形容參賽是給自己的最後一搏：「嗰時真係諗住反正都要返去囉，咁不如試多一次啦，就咬緊牙關過嚟香港參加呢個比賽。呢整件事情到今時今日，其實我自己覺得係好感恩，同埋係一個好大嘅禮物。」