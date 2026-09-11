東張西望｜七人車霸道切線險釀意外竟持鉸剪恐嚇　涉事者為風水師

無綫王牌節目《東張西望》今晚（11/9）播出一集為觀眾帶來一宗街頭驚險糾紛。市民李先生向《東張》報料，指日前駕駛時遭一輛白色七人車強行切線，雙方發生爭執後，對方司機竟落車並疑似亮出利器恐嚇，場面一度非常緊張。事件曝光後，涉事司機的身份更被網民起底，引起社會廣泛關注。

李先生還原當時驚險情況。(截圖)

突發危險切線 演變持械恐嚇

據李先生憶述，事件發生於9月9日下午大約5時45分。當時他正駕駛車輛沿右線行駛，一輛原本在左二線的白色七人車在沒有打燈的情況下，突然強行切入李先生的行車線。李先生見狀立即響號示警，未料這個舉動竟觸怒了對方。七人車司機隨即將車停下，怒氣沖沖地步出車廂，並走到李先生的車旁指罵。更令人震驚的是，該名司機隨後竟從車內拿出一把鉸剪，企圖從車窗縫隙攻擊李先生。

李先生還原當時驚險情況：「當時係9月9號，大約5點45分左右啦，我揸住架車。突然間喺左2線嗰架白色七人車連燈都冇打就夾硬cut過嚟！我即刻撳咹警告佢啦，點知佢發晒脾氣，落車行埋嚟係咁鬧。最誇張係佢竟然攞住把鉸剪行埋嚟，指住我，仲想喺我開咗三分一嗰個窗罅度隊入嚟！我當時真係好驚，唯有即刻大聲同佢講：『我有車Cam㗎！』佢一聽到我話有Cam，先至笠水收返把鉸剪上車。」

該名司機竟從車內拿出一把鉸剪恐嚇。（節目截圖）

李先生對於該名司機的過激行為感到十分無奈及憤怒，並表示：「就算你再激動都好，你口角咪口角囉，做咩要攞把鉸剪出嚟啫？你cut完人線，其實好簡單，遞個手講句sorry，咁咪算囉！」

網民火速起底 涉事者為風水師元海

事發後，李先生決定報警處理，並將車Cam片段上載至社交平台。廣大網民隨即發揮「起底」本色，迅速認出片中手持鉸剪的白衣司機，正是風水師元海。《東張西望》攝製隊其後致電風水師元海查詢事件，但他拒絕作出詳細回應。

風水師元海回應：「依家呢件事已經交咗畀警察去處理緊㗎啦，律師叫我乜都唔好答，已經交咗俾律師處理，我唔想再呢件事再發酵。」

警方迅速執法 涉嫌藏攻擊性武器被捕

針對此宗案件，警方在接獲報案後迅速展開調查。據警方回覆證實，已於9月10日拘捕了一名73歲本地男子，涉嫌「管有攻擊性武器」。該名被捕男子目前已獲准保釋候查，案件正交由相關警區的刑事調查隊跟進。