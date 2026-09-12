Lady Gaga疑驚爆秘密當媽　與未婚夫加州散步胸前緊抱BB畫面曝光

據外媒《PageSix》報道，國際天后Lady Gaga與未婚夫Michael Polansky日前現身加州街頭。Gaga身穿休閒寬鬆的家居服、佩戴墨鏡，胸前使用嬰兒揹帶緊緊懷抱着一名新生兒，未婚夫則陪伴在旁一同散步。同行還有經理人Alexandra Trustman。期間Gaga邊走邊用手小心翼翼地護着嬰兒的頸部，母愛氾濫。畫面曝光後震驚全球粉絲，外界紛紛狂猜她已經秘密誕下首胎，正式榮升人母。



兩人自2020年左右開始交往。（IG@ladygaga）

Lady Gaga的未婚夫是企業家兼科技公司執行長Michael Polansky。（IG@ladygaga）

Gaga停工神隱多月

Gaga早於今年4月已結束為期9個月的國際巡迴演唱會《The Mayhem Ball》。自5月在洛杉磯一間購物中心出席活動後，她便甚少公開露面。直到8月，終於有粉絲在加州「野生捕獲」Gaga並成功求得合照。當時她戴着黑超、穿著鬆身恤衫面露微笑，不過照片刻意避開了下半身，難免令人聯想到當時已是為了遮掩孕肚而隱身安胎。

Lady Gaga今年甚少公開露面。（網上圖片）

曾受訪稱渴望當媽

事實上，這對準新人過往已多次透露對建立家庭的期盼。去年3月，Gaga接受訪問時就曾大方分享恨做媽媽的心聲，她表示：「我熱切期待成為媽媽。我過去對此曾有很多顧慮。對我而言，最重要是不要強迫子女過一個非自己選擇的人生。所以我們要給予更多空間讓他們去發現自我，這是我最堅信的理念。」如今似乎願望成真，不少網民及粉絲都紛紛為偶像送上祝福！

Lady Gaga曾受訪稱渴望當媽。（網上圖片）

恭喜晒！（網上圖片）