張寶兒富爸爸4380萬沽樓勁賺2630萬　自爆童年全家睇樓當親子活動

前港姐張寶兒出身富裕家庭，父親張煌煌經營內衣生意，在業界有「底褲大王」之稱。近日張父透過公司持有的跑馬地豪宅禮頓山一個三房單位，以4,380萬元成功賣出。張父持貨22年，帳面勁賺超過2,600萬元，升值逾1.5倍。



袁偉豪張寶兒全家福。（IG@benontheroad）

持貨22年帳面勁賺2630萬

市場消息指，張寶兒父母透過公司持有的禮頓山9座高層A室，實用面積1,087平方呎，屬三房套間隔。單位原叫價5,700萬元，最終減至4,380萬元連車位成交，呎價逾4萬元。據悉，張父早於2004年以1,750萬元低位購入該單位，22年間物業大幅升值1.5倍，單計帳面已勁賺2,630萬元離場，投資眼光極準。

張寶兒有個富爸爸。（資料圖片）

翻查資料，張父在2004至2005年間，曾一口氣狂掃禮頓山四個單位，總值約7,738萬元。隨着今次高層戶成功易手，張父名下的四伙禮頓山物業已全數沽清，估計合共大幅獲利逾1.15億元。

袁偉豪被封為「億萬駙馬」。（IG@benontheroad）

「底褲大王」愛睇樓保財富

張寶兒曾透露父親觀念較傳統，認為「買樓最保值」，更自爆童年最常做的親子活動竟然是「全家人去睇樓」，從小培養投資觸覺。2020年，張寶兒與老公袁偉豪斥資約6,568萬元，聯名買入西貢傲瀧一個四房花園複式單位築愛巢。有傳張父在背後大力支持，豪擲逾4,000萬元為愛女付首期，亦讓袁偉豪一度被網民封為「億萬駙馬」。

張寶兒袁偉豪豪宅達2,205平方呎。（IG@_bowiecheung）