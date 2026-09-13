哈里王子宣布返英慈善行！威廉王子拒會面　內部爆「早就警告過」

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）早前從美國回流英國定居，並於9月11日對外證實，將於近期在英國展開一系列公開慈善行程。哈里將公開出席活動的消息曝光，他與兄長威爾斯親王威廉王子（Prince William）的緊張關係再次成為外界焦點。媒體與王室分析師指出，哈里高調且緊湊的行程安排，不僅讓外界拿來與威廉王子的官方公務行程作對比，更會在英國社會塑造出一個「影子王室（Alternative Court）」（指非官方但具備王室公關性質的平行作風），令王室公關危機全面升級。



薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）於9月11日對外證實，將於近期返英展開一系列公開慈善行程。圖為哈里與妻子梅根。（IG@meghan）

媒體與王室分析師指出，哈里高調且緊湊的行程安排，會讓外界拿來與威廉王子的官方公務行程作對比。圖為威廉王子與王妃凱特。（IG@princeandprincessofwales）

威廉持極度懷疑態度 被爆私埋怨「我早就說過」

根據英國《每日電訊報》報道，威廉王子對哈里此次返英的動機持極度懷疑與防備的態度。王室內部人士透露，面對哈里陣營不斷透過媒體釋放希望「尋求和解」的訊號，威廉僅以冷淡回應，甚至向身邊幕僚表達了「我早就說過」（I told you so）的立場，認為哈里的每一次返英公開活動，實質上都在削弱王室核心成員的威信。

王室內部人士透露，面對哈里陣營不斷透過媒體釋放希望「尋求和解」的訊號，威廉僅以冷淡回應，甚至向身邊幕僚表達了「我早就說過」的立場。（Getty Images）

據英國《每日快報》報道，威廉王子目前明確表示，在哈里訪英期間將不會安排任何形式的私人會面，堅決切割與弟媳梅根及哈里的關係。

英國《每日快報》報道，威廉王子目前明確表示，在哈里訪英期間將不會安排任何形式的私人會面。資料圖片。（Reuters）

凱特專注養病 威廉堅決維護王室體制

另一方面，威爾斯王妃凱特（Princess of Wales）目前仍保持低調，將重心放在身體康復與陪伴子女上。王室觀察家指出，威廉王子為了保護妻兒與維持王室體制穩定，絕不允許哈里的「影子王室」行程轉移大眾對國王查理斯三世（King Charles III）及王室正規事務的關注。

威爾斯王妃凱特（Princess of Wales）目前仍保持低調，將重心放在身體康復與陪伴子女上。（IG@princeandprincessofwales）

據英國《衛報》分析，哈里與威廉之間的信任裂痕已經深不可測，哈里試圖藉由在英國的慈善網絡重建個人聲譽，但在威廉與王室核心團隊眼中，這種「既非執行政務、又頻繁曝光」的模式，正急劇消耗王室的公信力。