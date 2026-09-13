54歲裴勇俊近照曝光滿頭白髮打高球　身形Fit爆對鏡舉V勁瀟灑

韓國元祖級男神裴勇俊，憑經典韓劇《冬季戀歌》風靡亞洲，被譽為韓流元祖。在全盛時期，他擁有無數粉絲，堪稱亞洲偶像的代名詞，高挑身材與俊朗外貌令人印象深刻。自2015年與女星朴秀珍結婚後，他逐漸淡出演藝圈，專注家庭生活，婚後育有一子一女，舉家移居夏威夷，近年鮮少公開露面，但一舉一動仍時常成為輿論焦點。



憑經典韓劇《冬季戀歌》風靡亞洲。（小紅書圖片）

自裴勇俊與女星朴秀真結婚後，他逐漸淡出了演藝圈，專注於家庭生活。（網上圖片）

高球場被捕獲

韓國業餘高球手金瑞雅日前在社交媒體曬出與裴勇俊在高爾夫球場的最新合照，興奮寫道「與演員裴勇俊度過愉快的一場球」。相中所見，現年54歲的裴勇俊戴着白色鴨舌帽與太陽眼鏡，縱使頂着一頭顯眼的滿頭銀白髮，但他身穿綠色休閒Polo恤配白褲，身形依然保持得極之Fit爆！面對鏡頭他更親切舉V拍照，燦爛笑容絲毫不減當年，完全零明星架子。

身形依然保持得極之Fit爆。（IG@seoah0115）

不減當年。（小紅書圖片）

近況頻流出養尊處優極寫意

其實早在今年6月，裴勇俊才被直擊舉家前往新加坡度假，同場還有女神朴信惠與丈夫崔泰俊及兒子，豪華陣容當時已引發全網沸騰。如今事隔三個月，他打高爾夫球的野生近照再次曝光，證明他雖然已隱退幕前多年，但私生活依然非常寫意充實。由昔日頂流韓星到今日養尊處優的夏威夷富豪，裴勇俊的一舉一動依然是傳奇焦點！