陳志雲爆無綫內部為爭獎拗到面紅耳熱　蔡少芬怕問題尖銳不敢受訪

前無綫電視（TVB）總經理陳志雲日前接受渾水的SpotiTalk訪問。他在節目中除了重提歷時長達七年的官司心路歷程外，亦罕有地大談電視台內部的「山頭主義」文化，揭露當年製作部與藝員部開會時因搶人而爆發的內鬥內幕。

陳志雲日前接受渾水的SpotiTalk訪問。（Youtube@SpotiTalk）

陳志雲爆無綫山頭主義內幕

談及演藝圈盛傳的電視台派系鬥爭，陳志雲直言電視台內部絕不可能沒有山頭。但他認為，這種現象本身是一把雙刃劍—從正面來看，製作團隊與熟悉、有默契的藝人長期合作，能確保工作效率與作品品質，並非全無好處。

然而，當山頭主義過度發展，便會產生弊端。陳志雲透露，當時不同劇組之間搶奪藝人資源的情況相當普遍。一旦某個劇組意圖借用另一派系常用或看中的藝人，該派系的高層往往會進行言語相要挾，使夾在中間的藝人陷入兩難。此外，派系角力更直接影響到獎項分配。陳志雲回憶，在討論台慶頒獎禮名單的內部會議上，藝員部與製作部常為了替自家陣營的藝人爭取獎項而互不相讓，甚至「拗到面紅耳熱」。

陳志雲爆無綫山頭主義內幕。（FB@陳志雲 Stephen Chan）

官司落難感歎世態炎涼

提及2010年震驚各界的ICAC調查事件，陳志雲感嘆當時確實體會到了世態炎涼。他表示，事件發生後身邊人的反應不一，雖然確實有極少數人選擇迅速劃清界線，但絕大多數人依然展現出溫暖與支持。對於那些選擇離他遠去的人，陳志雲坦言完全能夠理解對方的做法，畢竟相關人員仍需在電視台繼續工作、維持生計，因此完全能夠明白與接受，亦不會放在心上。

陳志雲感慨官司落難體會世態炎涼。（FB@陳志雲 Stephen Chan）

爆被蔡少芬以「忙碌」為由拒訪

陳志雲更爆料最近邀請蔡少芬（Ada）接受訪問時的趣事。當時蔡少芬透過經理人有禮貌地回覆，稱自己與丈夫張晉正於內地忙碌，待有空再作安排。不料，陳志雲與朋友聚會時，透過朋友得知蔡少芬是因「害怕陳志雲問題太尖銳」而不敢接受專訪。得知真相後，陳志雲無奈笑稱對方是「傻女」，並澄清節目訪問其實只是輕鬆聊天，無需過度緊張。

陳志雲爆被蔡少芬以「忙碌」為由拒訪。（IG@adachoi9800）

笑言妒忌阿正年賺五百萬

被問及如何看待商台DJ兼主持人阿正（黃正宜）傳出年賺500萬港元，陳志雲即笑言自己相當「妒忌」。他認為阿正能脫穎而出的關鍵在於其標誌性的爆牙造型，加上真性情；更重要的是擁有「觀眾緣」。陳志雲亦透露當年曾有一位極為看好的女藝人，外貌出眾且屬多年罕見的美人，但最終卻未能紅起來，原因竟有可能是因為「長得太漂亮而得不到女性觀眾的喜愛」。