湯盈盈現身醫院低調探望鍾麗淇　呼籲大眾給予空間：太大壓力啦

現年49歲的鍾麗淇（Margaret）日前驚傳因病情惡化，被緊急送往香港中文大學醫院深切治療部（ICU）留醫，消息震撼圈中，吸引大批傳媒追訪。繼昨日（12日）「七魔女」姊妹之一的梁靖琪（Toby）被拍到手持外賣現身ICU門外後，今日（13日）另一位好姊妹湯盈盈亦被目擊趕赴醫院探望病榻中的好友。

鍾麗淇大女Isabella小時候被醫生診斷患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，更斷言活不過兩歲。

湯盈盈現身醫院呼籲外界給予空間

今午約2時，湯盈盈身穿黑色短袖T恤、黑色運動長褲，頭戴黑色Cap帽及口罩，低調現身中文大學醫院的公眾停車場預備取車離開。現場記者見狀即上前查問鍾麗淇的最新身體狀況，面對傳媒追問，湯盈盈神情憂心且顯得有些無奈，連番求情道：「可唔可以唔好畀咁多壓力我哋呀，唔該。可唔可以唔好畀咁多壓力我哋呀，唔該。」在記者拍照期間，她再次表示「太大壓力啦咁樣」，並叮囑在場傳媒可留意鍾麗淇於社交平台發布的聲明，隨後離開。

湯盈盈與鍾麗淇相識相知超過20載。（IG@tong_ying_ying）

湯盈盈與鍾麗淇相識相知超過20載。（IG@tong_ying_ying）

湯盈盈與鍾麗淇相識相知超過20載。（IG@tong_ying_ying）

出席聚會「身形暴瘦」引健康疑雲

事實上，鍾麗淇的健康狀況早前已引起外界關注。上月她出席「七魔女」閨蜜周家蔚的生日派對時，在合照中就被發現身形明顯暴瘦、雙頰凹陷，甚至出現面部表情僵硬的狀況，當時已傳出其健康亮起紅燈。由於其母親生前曾患有罕見病「漸凍人症」，外界一度揣測鍾麗淇是否因家族病史而受遺傳病困擾。

鍾麗淇早前出席「七魔女」周家蔚生日派對暴瘦引猜測。（IG@janetchowkawai）

面對外界鋪天蓋地的揣測，鍾麗淇早前於社交平台上載聲明。在聲明中承認健康確實出現了狀況，同時鄭重懇請公眾與傳媒給予她和家人充足的私隱與空間，尊重他們的處理方式，切勿作過多無謂的猜測。