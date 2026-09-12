曾陪罕見病女兒走出難關 鍾麗淇傳患漸凍症入ICU發聲明望給予空間

近日有傳鍾麗淇因病入住深切治療部（ICU），更有消息指她患上「漸凍人症」，不過她其後親自發聲明呼籲外界不要揣測病情，並希望大家給予自己和家人空間。多年來鍾麗淇都十分重視家庭，多年來盡心盡力陪伴患有罕見病的大女兒Isabella成長，如今傳出正在面對健康挑戰也令不少人感到心疼。



鍾麗淇傳患漸凍症入ICU 發聲明望給予空間

近日有傳鍾麗淇被送往深切治療部（ICU）留醫，亦有傳是患上「漸凍人症」，因病情惡化入院。不過，鍾麗淇其後於社交平台發聲明回應，希望大眾不要揣測病情，望能給予空間：

鍾麗淇於社交平台發聲明回應，希望大眾不要揣測病情，望能給予空間。（IG@Yogachung）

親力親為做好媽媽角色

鍾麗淇現時未有透露實際病況，只表示需要專注自身的健康及陪伴家人。她一直以來都十分重視家庭，在照顧患有罕見病的大女兒Isabella方面一直親力親為。過往即使面對女兒成長及健康上種種挑戰，她都盡力做好媽媽角色，陪伴女兒成長。

女兒曾被斷言活不過2歲

Isabella在六個月大時因發燒求診，其後確診患上罕見基因病「沃夫－賀許宏氏症」（四號染色體缺損綜合症）。她因疾病導致四肢軟弱無力，無法自行走路，連坐下時身體亦會傾側倒下，當年曾被醫生診斷活不過兩歲。

鍾麗淇沒有放棄，一直與家人悉心照顧女兒、陪伴她接受治療。Isabella多年來積極接受治療，身體狀況亦不斷有進步，由坐輪椅到能利用助行器走路，再到可以在別人的攙扶下自行走路。

曾擔任國際腦癇日大使 鑽研病症悉心照顧女兒

Isabella除了患有罕見的基因病，偶爾亦會腦癇發作。她在6個月大時首次出現腦癇的情況，當時她正發燒，雙腳像踩單車般抽筋。鍾麗淇起初不懂得如何處理，誤以為把手放入口中能避免女兒咬傷舌頭，後來才知道是錯誤的做法。

其後，她為了解腦癇症自發鑽研相關資訊，後來更擔任國際腦癇日的「無癇共融大使」，希望大眾能更了解腦癇症。

女兒意志力令媽媽不斷進步

她曾表示不會為Isabella設限，會帶她玩過山車、打韆鞦，認為快樂是對女兒的最佳治療。現時Isabella已15歲，雖然在成長路遇上重重障礙，但多年來一直積極面對、一步步克服難關。鍾麗淇亦表示，女兒的意志力也令身為媽媽的她不斷進步。