陳懿德拍片大曬去水腫四大法寶　羅天宇隔空留言放閃甜度爆表

藝人陳懿德（德德）與「女神收割機」羅天宇緋聞傳足多時，隨著天宇日前接受《東網》專訪公開承認戀情，更坦言已視對方為結婚對象，二人終於不用再收收埋埋地下情，正式攞正牌大晒恩愛！德德月前以師姐身份帶領一班新晉港姐出外景，除了傳授參選秘技，更私伙準備了急救去水腫懶人包，日前她就在社交媒體拍片親自公開懶人包內的四大法寶，旋即引發大批網民瘋狂追問入貨鏈結！

羅天宇。（IG@lawjoey）

陳懿德。（IG@taktakrachel）

二人緋聞傳足多時。（抖音截圖）

去水腫急救懶人包

德德在片中大方傳授「V 面秘笈」，每朝起床可空腹先做15分鐘運動，先加速全身血液循環兼排汗；緊接使用電動刮痧機順着淋巴方向推刮，她自爆每次刮完起碼能去三分之一水腫！處理完外在，內服急救才是重頭戲。她直言若要應付關鍵上鏡時刻，嚴選有效去水丸極度重要。而最後一件必備神物就是檸檬汁，她笑言無綫便利店每次返貨都被同事秒殺，自己唯有靠網購大箱囤貨，更激讚去水丸配檸檬汁威力驚人，每次服完下顎Jawline線條即時現形：「每次上鏡必備！必備！必備！」

大方傳授「V 面秘笈」。（IG@taktakrachel）

起碼能去三分之一水腫。（IG@taktakrachel）

靠網購大箱囤貨。（IG@taktakrachel）

羅天宇公然打情罵俏閃爆全網

片一出即獲大批粉絲按讚激讚她越變越靚，紛紛求入貨門路。而剛剛大方認愛的男友羅天宇亦極速現身留言區，看似關注影片，卻搞笑留言大讚「條繩好靚」，德德即回覆一句：「Only條繩？」二人公然隔空打情罵俏，甜度爆表震撼閃盲全網！