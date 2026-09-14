前TVB小生何英偉哭訴14歲仔偷錢　深夜離家出走要脫離父子關係

80年代TVB電視小生何英偉，移居內地生活已有長達20年。他與TVB花旦吳詠紅離婚後，2011年與年輕21歲的內地妻子再婚，婚後兩名兒子均在香港出生，隨後一家一直在內地生活。近日何英偉亮相楊英偉及劉雅麗的YouTube網台節目，罕有揭開家醜，痛心分享14歲仔早前離家出走的驚險過程，期間更數度當場落淚，



近年移居內地生活。（微博@我是演員何英偉）

2011年與年輕21歲的內地妻子再婚。（網上圖片）

凌晨偷走數千元蚊離家出走

何英偉透露，14歲仔正值叛逆青春期，極度不滿父母嚴厲管教，包括干涉其早戀、限制打機時間兼扣起零用錢。某日凌晨4時，兒子竟然趁家人熟睡，在沒帶手機及身分證的情況下，偷偷摸摸摸走家中數千元現金後閃人！何英偉清晨7時起床驚覺愛仔失蹤，與妻子搜尋無果後嚇得即時報警。由於兒子未成年，當局迅速立案並出動全城天眼大打追蹤，發現兒子已逃至遠在數十公里外的廣州天河區。何英偉即時開車殺前往天河，趕抵當地已是中午。

與內地妻子再婚後育有二子。（網上圖片）

何英偉14歲仔凌晨偷走數千元蚊離家出走。（YouTube@楊英偉 Samson Yeung ）

何英偉即時開車殺前往天河。（YouTube@楊英偉 Samson Yeung ）

大鬧脫離父子關係

隨後何英偉接到兒子同學家長的求救電話，原來兒子借同學手機聯絡，同學家長得悉真相後不敢怠慢即時通報。何英偉懇求對方先收留兒子，豈料脾氣剛烈的逆子死活不肯回家，經多番對峙後終於願意通電話，豈料一開口便狂爆毒舌，當眾怒罵何英偉「根本不配做老竇」，更宣誓要正式脫離父子關係！

接到兒子同學家長的求救電話。（YouTube@楊英偉 Samson Yeung ）

14歲仔當眾怒罵何英偉。（YouTube@楊英偉 Samson Yeung ）

何英偉在節目中痛心疾首：「佢真係好似之前某個敗家仔咁，邊有人咁樣同阿爸講嘢？」他直言當時非常憤怒，但他忍氣吞聲勸誘：「你嬲老竇唔緊要，但你冇電話冇手機又冇錢，你知唔知情況好危險。」兒子這才暫住同學家。

何英偉在節目中痛心疾首。（YouTube@楊英偉 Samson Yeung ）

開出12大條件

之後兒子向何英偉開出「12 大談判條件」，包括買最新款iPhone、歸還所有代儲積蓄、不得干涉其私生活兼在家必須讓他鎖門等，若父母不答應就不回家。何英偉向兒子表明底線：「我哋屋企唔係黑社會，唔會咁樣講條件，我永遠係你阿爸，如果你要商量我隨時歡迎，但唔會咁去講條件。」

兒子向何英偉開出「12 大談判條件」。（YouTube@楊英偉 Samson Yeung ）

講道理代替打罵

其後兒子和同學齊齊回到何英偉家，何英偉深知硬碰硬只會兩敗俱傷，唯有實施溫柔攻勢講道理，承諾退還積蓄，但講明若花光絕不上繳額外零用錢，並配合不鎖門等要求；至於最難搞的最新款iPhone索求，何英偉折中表示若他能好好儲錢，明年4月願意各付一半。兒子起初仍有猶疑，但其同行同學都看不過眼勸他「得些好意須回手」，最終兒子肯回家。

實施溫柔攻勢講道理。（YouTube@楊英偉 Samson Yeung ）

痛心流淚

何英偉坦言過程中痛心疾首，多次想「一巴掌摑過去」，但深知現今已不能再講打講殺；面對囂張的兒子，又不能一味做Yes Man，為此非常痛苦，更數度忍不住落淚。楊英偉與劉雅麗都大讚他應對得宜，深感今時今日教仔確實艱難。

數度忍不住落淚。（YouTube@楊英偉 Samson Yeung ）