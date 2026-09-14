女神2｜郭珮文遇型男Preston心心眼　真性情盡展現獲網民瘋狂改觀

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨晚（13日）播出第二集，求愛勇者陸續出場，向各自心儀的五大女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）展開攻勢！



焦點圖片。（公關提供）

舊愛復合迎最強勁敵

昨晚「果汁CP」的戲劇式「飛半個地球求復合」雖然夠晒感人兼浪漫，但並不代表Ice坐定粒六能重奪對著他百感交集的「Julian難」芳心，皆因除了Ice之外，阿Ju對另一位求愛勇者伍頌曦（Preston）表現相當雀躍，而且全程只有開心沒有憂心，阿Ju閨密鄧凱文亦坦言「冇見過佢笑得咁開心」，Preston絕對是Ice的最強隱憂。

其實Preston都仲未出場，已氹到阿Ju好開心。（公關提供）

Preston「為愛移港」直擊郭珮文死穴

Preston報稱職業KOL及市場營銷，年薪39萬，專長是煮嘢食及拍片。Preston最吸引阿Ju的地方，除了是同樣鍾意及拿手煮西餐，他「為愛移居香港」的勇氣及決心，亦正正擊中了阿Ju的「死穴」，阿Ju事後向製作組坦言對Preston有好感：「我同Preston都有幾多共通點，我哋都係LA住過，第二都係因為Long D分開。我好respect佢，因為我覺得佢好勇敢，因為唔係所有人都可以去咁做。」

Preston報稱職業KOL及市場營銷，年薪39萬，專長是煮嘢食及拍片。（公關提供）

一講到為咗當時嘅女朋友選擇回流，阿Ju即刻勁感動。（公關提供）

郭珮文罕有主動出擊

除了「愛的勇氣」，Preston最拿手的三道美食卡邦尼意粉、味噌燒銀鱈魚及煎牛扒，亦令阿Ju大為心動，更數度開心至手舞足蹈：「佢鍾意煮嘢食，其實我都鍾意煮嘢食，同埋好鍾意食嘢，佢咁啱講嗰三樣嘢，都係我平時煮得最多嗰三樣嘢。」除了心心眼，阿Ju亦以行動表明了對Preston的興趣，向來被動的她，難得主動問男方想要怎樣的女友，而Preston的按步就班「朋友發展論」，亦得到了Ju「直豎姆指」，阿Ju亦坦言感覺與Preston很夾：「好開心，佢講嘅嘢好多都同我諗法比較一致，同埋最緊要佢識煮飯，最緊要佢煮嘅仲係我好鍾意。」

Preston最拿手的三道美食。（公關提供）

阿Ju好似對Preston好有興趣。（公關提供）

二人關於美食嘅「一來一回」，盡顯默契同投契。（公關提供）

確實Preston形象相當入屋，入得廚房之餘，談吐亦相當真誠謙厚真摯，加上戀愛觀相當循序漸進、價值觀很正直，不少網民都對他投下支持一票：「好少見郭珮文咁大反應」、「呢個男仔四正、正氣樣。」

Preston正面面對被前女友出軌一事，亦令Ju另眼相看。（公關提供）

不少網民都對Preston投下支持一票。（公關提供）

真實流露獲全網大讚不造作

而在今集一集展現齊「喜」及「哀樂」的Juliana，其人設亦在網絡吸獲大量好評，大批網民讚她真誠不造作，並直認對向來沉默的她改觀：「佢好率直，唔造作，佢一喊，我都想喊」「郭珮文雖然唔係好靚，但好真」、「我係女，覺得郭珮文份人好真。今集佢唔Like嗰啲，佢表情係嫌棄」、「工作上合作過一次，郭小姐份人好真，好搞笑，佢講嘢唔叻，但真係幾好笑」、「感覺佢唔係好識表達，但睇到佢個人好真，一啲都唔造作」、「之前對郭珮文冇乜好感，睇到佢同前男友呢幕，好感動。改觀晒！」

阿Ju個樣勁冧。（公關提供）