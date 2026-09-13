女神配對計劃2｜俞可程高顏值家姐現身　爆妹妹拍拖反差真面目

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的無綫戀愛真人騷《女神配對計劃2》開播即引起熱話，今晚（13日）播出的第二集將加入「花生團」坐鎮監督，為五位女神俞可程（Kanis）、何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）及郭珮文（Juliana）尋找好男友。當中「東張女神」俞可程的甜美家姐竟然霸氣踩場，親自落場「監督」妹妹的求愛大戰，兩姊妹同框的高顏值畫面瞬間閃盲全場，搶盡風頭！

為五位女神俞可程（Kanis）、何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）及郭珮文（Juliana）尋找好男友。（TVB）

「東張女神」俞可程的甜美家姐霸氣踩場。（TVB）

爆妹妹拍拖變「雙面人」

俞可程與家姐平日感情極度深厚，不時在社交網派福利大曬高顏值合照，神仙基因早被網民激讚。今次家姐特意殺入錄影廠，護妹心切發表霸氣宣言：「見到佢每次分手都好受傷害，所以今日特登嚟決心幫佢揀個好男人！」不過溫馨不過一秒，家姐隨即化身「辣妹」當眾大爆料，踢爆妹妹私下對待男友與家人完全是「兩個樣」，無情撕開妹妹拍拖時的「雙面人」極大反差，令全場譁然爆笑，兩姊妹相愛相殺的互動火花四濺！

家姐護妹心切。（TVB）

兩姊妹一樣好身材。（IG@kanissyu）

擁測量師牌成最強高學歷筍盤

現年28歲的俞可程，自2024年強勢殺入港姐十強後備受力捧。她憑藉在《東張西望》的搏殺表現火速入屋，甜美外貌與火辣身材令她被封為新一代性感女神。外表女人味大爆發的她，底牌原來猛料十足——畢業於香港城市大學測量學系，更是手執專業資格的註冊測量師，絕對是美貌與高智商並重的高質筍盤！

自2024年強勢殺入港姐十強後備受力捧。（IG@kanissyu）

畢業於香港城市大學測量學系。（IG@kanissyu）

自認極端性格獨立又黐身

雖然自小在「男人堆」中打滾，自認能與各路男生打成一片，但俞可程的MBTI卻是極度內斂的「INFJ」提倡者人格。她更自嘲拍拖時擁有極端性格，直認「獨立得嚟好黐身」！到底經歷過4次情傷、單身足足一年半的她，能否在超高顏值家姐的「魔鬼監督」與神助攻下，於節目中成功出pool尋得真命天子呢？

自認極端性格獨立又黐身。（IG@kanissyu）