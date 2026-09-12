女神配對計劃2｜19歲男回春論焫㷫全場　神秘前度求復合惹人爆喊

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，逢周日晚八點半翡翠台播映。《女神2》第一集首播後引爆全城熱話，網民連日盤點求愛勇者筍盤，中葡芬混血兒方智弘（Oscar）因俊朗外形、得體談吐一夜爆紅。本周日（13日）播映的第二集，五大女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana），將撳燈挑選心水求愛勇者！



今季依然由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持。（官方提供圖片）

「小鮮肉」蔡楠「回春論」激嬲阮嘉敏

繼早前曝光的年薪150萬、擁有自住及出租物業的「野男」關經翰Oswald後，今日官方繼續發布其他焦點求愛勇者。其中一個熱話，是今年最年輕求愛勇者、19歲的蔡楠，蔡楠之前於海選面試曾公然表明想追樂易玲，口花花態度令花生團江美儀反晒白眼。據知，蔡楠現身女神撳燈擂台時，同樣令一眾女神大為鼓譟，連向來表現「人畜無害」的低調Juliana、亦忍不住問：「佢真係有興趣了解我哋，定係想出名？」

因為話想追樂小姐而成名嘅蔡楠。（官方提供圖片）

好少見 Juliana 咁認真同埋主動話要問問題。（官方提供圖片）

為了挽回形象，蔡楠大拋「回春論」企圖說服女神選自己：「我可以將我嘅活力推送畀你哋，令到你哋回春。」此言一處，全場隨即爆笑，主持阿Bob：「即刻嬲咗，回咩春？！」「閨密花生團」成員Kanis家姐亦激罕開腔兼吐槽：「我覺得佢好差呀」，口直心快的「高成彬」劉倬昕則謂：「其實好唔尊重人。」當中最受刺激的是今年最高齡女神Mandy，她激動反擊「回春論」：「我心境仲年輕過十九歲」、「我反晒白眼，大頭唔該。」之後講多錯多的蔡楠，更連阿Bob都辣㷫埋，除遭勒令「咪嘈」，阿Bob更激動謂：「出煙呀，癡線！」

呢吓回春引發全場陷入混亂。（官方提供圖片）

呢吓回春引發全場陷入混亂。（官方提供圖片）

由於阿Bob戲言想「回春」就要「撳燈」揀蔡楠，佻皮的Roxanne聞言即猛著Mandy撳燈，搞到Mandy勁勞氣：「你等等先！我喺呢度年紀最大啫，但你哋呢度全部大過佢，點解淨係我回春？你哋唔使回春呀！」最後不甘心大叫：「佢哋職場欺凌我！」

主持阿 Bob直言：「即刻嬲咗，回咩春？！」（官方提供圖片）

年薪過百萬「A0 CEO」狂冧何沛珈

與蔡楠一樣令女神們好大反應的，則為年薪過百萬、科技公司創辦人兼大學講師，擁有四間公司「A0CEO」林福明，林福明一出場，即以深情Tone大拋肉麻老派情詩冧女神：「喺以前年代，馬車好慢、書信好遠，一生只係夠愛一個人，唔知由幾時開始，拍拖兩、三次就叫正常，而A0就畀人當係異類，我就係一生只能愛一人嘅嗰一種人。」說畢引發全場爆笑，阿Ju更聽到「起晒雞皮」。

幾老實吖（官方提供圖片）

阿 Bob 化身外父審爆林福明,睇吓福明個樣幾咁乖巧。（官方提供圖片）

只與「聊天機械人」談過戀愛的林福明，心儀女神是Roxanne，而Roxanne的閨密亦對這位求愛勇者表示滿意，更肉緊地致電Roxanne扯行紅線：「其實我覺得呢個男仔幾好嘅，好聽話，同埋佢真係對你有興趣」、「想過人世嘅話，呢個都幾好嘅選擇，穩定。」為了說服Roxanne，阿Bob更「金牌媒人」上身，向林福明「查家宅」，而林福明更會盡顯直男本色：「我會好錫佢、乜都就晒佢。（幾時結婚？）盡快。（禮金呢？）你話幾多咪幾多。」

林福明好似氹得啲女神好開心喎。（官方提供圖片）

Roxanne 閨密游嘉欣都似乎好滿意。（官方提供圖片）

睇嚟今集一樣唔少花生。（官方提供圖片）

前男友化身求愛勇者誓要追回女神

令全場女神及閨密心心眼。到底Roxanne最終會否與林福明心意相通？另值得留意的是，第二集的系列預告有個精彩位，就是本集將有其中一位女神的前男友、為了追回女神將站上求愛勇者舞台，該名勇者在預告片段中說出：「我這次來只為了一個人，和你分手後，一直都很想念你」，簡單幾個字冧爆全場，網民連日來亦熱估到底哪一位女神擁有一位如此深情的前男友。

到底邊位女神嘅前度咁情深？（官方提供圖片）

到底邊位女神嘅前度咁情深？（官方提供圖片）

根據預告，製作組分別剪輯了郭珮文、Mandy感動喊樣、Roxanne掩嘴難以置信樣、Kanis爆冧笑樣及Amber震驚樣入事前預告，更有女神哽咽「好窒息呀，突然間！」引爆全城無限揣測，想知涉事女神是誰？就要密切留意本周日最新一集《女神2》。

求愛勇者今集都一樣會各自施展渾身解數冧女神。（官方提供圖片）