女神配對計劃2丨郭珮文前度300萬年薪背景曝光　飛半個地球求復合

《女神2》昨晚（13日）播出第二集，求愛勇者陸續出場，向各自心儀的五大女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）展開攻勢！昨晚出場的壓軸求愛勇者，竟是Juliana的前度俞鋆瑞（Ice），相戀近四年的二人，因為Long D分手，分手後二人都一直單身。最終Ice經歷了九個月的想念後，決定飛大半個地球、由美國來到香港，踏上求愛勇者舞台向阿Ju重新展開追求，感動之舉震撼全城！

《女神配對計劃 2》 逢周日晚 8 點半翡翠台播映。（公關提供）

郭珮文前度飛半個地球求復合

自稱投資者及歌手、年薪高達300萬的Ice，還未「亮相」即以普通話感性說出：「我單身了九到十個月，我這次來是為了一個人，在和你分手後，到今天，我一直都很想念你。（Ju聽到這裏已經雙眼及鼻子通紅）其實我一直都很想和你繼續完成我們沒完的故事。I hope you remember me。I will like to take you out eat good things everyday（我希望你記得我，我想每天都帶你去吃好吃的東西）」，還大拋直球表示與Ju分手，可能是其人生經歷過最心碎的事情：「Probably the biggest heartbreak I ever had」、又指自己日夜都有掛念阿Ju：「I miss her everyday every night and a little bit of tear（我日夜都想念她，可能還伴隨咗一點點眼淚）」

Ice未出場齋憑聲，已令Ju既感動又激動。（公關提供）

他又坦言希望與阿Ju繼續編寫未完成的故事：「Whatever you felt before we are separated, if you will, nothing is changed, so I hope that whatever may come out of this, everything I will show you, its 100% Genuine。（無論分手前你怎樣想，只要你願意，其實所有事也沒有變過，無論最後結果如何，我都會向你展現 100%真心）」真誠的「求復合」告白，令全場女神都相當興奮，有女神更為此眼濕濕。

呢種靦腆嘅互相問好，盡在不言中。 （公關提供）

而當粉紅屏幕打開後，Ice與Ju都表現得相當靦腆，互相問好，感覺盡在不言中。而被問到分手後再看到對方的第一個感覺，Ju透露雖然認得Ice的聲音，但最初還是感到難以罝信：「邊有人咁黐線，突然飛半個地球過嚟」，並哽咽道：「好多情緒，唔知點去描述。」至於Ice則大讚Ju：「Hot Like Hong Kong（像香港天氣一樣火辣）」哄到Ju一度怕醜又開心地摸頭。

Ice嘅真誠求復合舉動，現場其他女神都好感動。 （公關提供）

阿Ju曾視Ice為結婚對象

Juliana事後接受製作組訪問，坦言當刻有「短路」的感覺，並解釋當初二人如何因Long D分開：「當時我有少少迷惘，因為覺得都拍咗咁耐，但未來唔知幾時再有辦法長時間喺番埋一齊，就會覺得會唔會畀彼此多啲時間去諗清楚自己究竟想要啲咩、或者以後人生想點。」而阿Ju閨密鄧凱文則直指，阿Ju則向她透露，Ice是其結婚對象，又指阿Ju曾想過為了 Ice放棄香港事業返回美國，相當感人。

阿Ju好搞笑話Ice作畀佢首歌唔夠其他歌好聽，之後佢好似意識到自己太直，即刻做出「殊」嘅手勢，好Cute。（公關提供）

郭珮文重遇前度感動開心難過又委屈百感交集

除了「飛半個地球」求復合，Ice還做了一個令人感動的小心思，就是不但將阿Ju最愛的「西貢菠蘿油」帶去錄影現場：「第一次來香港，我真的很想吃好吃的菠蘿包，Juliana 帶我去來自西貢餅店的菠蘿包，所以我這次來發現拍攝就在西貢，我想想必須要買給她」，阿Ju收到後亦坦言很感動：「我覺得嘩！有啲心靈相通感覺，好神奇嘅感覺，其實我今日都超想食呢個菠蘿油，跟住佢真係買咗。」雖然感動到數度落淚，但Ju坦言「再見」Ice的情緒十分複雜，當中更夾雜了委屈與難過：「又有感動、又有開心、又有難過、又有委屈，即係覺得搞錯呀，我哋分開咗、我咁難得放低咗你，你做咩返番嚟搵我，但其實我係開心嘅，因為曾經我係當咗佢係屋企人嘅方式去愛佢，發現佢原來到依家其實佢係冇放棄到我嘅。」

呢5個菠蘿包帶嚟嘅感動，睇嚟對阿Ju好大衝擊。 （公關提供）

網民讚有夫妻相

昨晚這對「Juice（Ju＋Ice）果汁 CP」，除感動了現場所有女神，還感動了萬千網民，有網民坦言沒想過看《女神2》會「睇到喊」之餘，又大讚「果汁CP」有夫妻相，紛紛祝福他們能解決Long D問題修成正果：「好襯，有夫妻相」、「兩個都好長情」、「佢哋好似好相愛咁」、「望落幾夾」、「個男仔睇落好play，但佢講啲嘢都真誠，嗰種反差同決心」、「呢種『未完嘅故事想繼續寫』嘅感覺，真係好浪漫，又有啲心酸」、「佢用行動證明咗『我仲記得你』」、「完全唔expect睇《女神》會睇到眼濕濕」、「Really touching係feel到兩個都仲好有愛」、「安Bon現實版」、「睇到喊係唔係正常？」更有網民感嘆「Long D真係好難搞」，並笑言 Juliana 這次變「Julian難」。

阿Ju同Ice曾有過好多好開心嘅美好回憶。 （公關提供）

網民對於Ice，更是有讚冇彈，並笑言他撞樣周杰倫：「個男仔好有Heart 同Feel 到好真誠，希望佢哋協商到跟住有個好結果」、「金髮周杰倫」、「唔靚仔，但係好 Charm」、「型呀，仲要有錢有才華。」昨晚節目播出後，不少網民開始關注Ice，其 IG Follwers一夜之間暴升了20%，由原本的6,695升至7,934（截至今早 1030am）。

阿Ju同Ice曾有過好多好開心嘅美好回憶。 （公關提供）

對於Ice，大部分網民最好奇是報稱投資的他、如何獲得300萬高年薪，對此，Ice接受官方訪問時，謙稱自己並非投資高手，但還是大方描述了他的工作：「（畢業後）剛學始是教小孩數學跟英文，然後我就轉投了在與電腦有關的公司工作，之後再跟其他人投資房地產、酒店、及數碼基礎設施（Digital infrastructure），以及一些股票。主要都是見到有值得的機會就去投資，我現在手頭上有數棟房子收租，但我不算投資高手喇，也有很多次損手的時候。」

阿Ju同Ice曾有過好多好開心嘅美好回憶。 （公關提供）

Ice美國主修心理學法律 識創作唱歌「才華浪漫型」潮男

現年35歲的俞䤰瑞（Ice），身高 188cm，在美國讀大學時主修心理學與法律，畢業後兼任歌手與投資者雙重身份。翻看Ice社交平台，可見其衣著打扮非常新潮，髮型多變，無論是「剷青小丸子頭」還是「單邊超長海帶頭」都carry得為有型，絕對是潮男一名。音樂方面，Ice既識創作又相當唱得，磁聲聲線加上極強律動感，相當有吸引力；而他亦曾用自己才華譜寫了一首名為《Juliana》的歌送給郭珮文，是一位「才華浪漫型」潮男。

ice IG粉絲一夜暴增20%。（公關提供）

阿Ju自揭食晒五個菠蘿油？

另昨晚阿Ju與其他女神及節目監製Manho開Live直擊《女神2》第二集時，當Ice臨出場時，她已怕醜掩面狀甚可愛，期間又一路睇一路甜笑。搞笑的是，當節目播到菠蘿包部分，何沛珈突然搞笑投訴「我哋冇食過嘅」，阿Ju即笑言「已私下食晒啲包」，又強調有問其他「食唔食」但當刻無人理會。最終，其餘四位女神起哄叫果汁CP「原地結婚」，場面十分熱鬧搞笑。