深淵無間劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《深淵無間》陸劇，改編自小説《深淵》。有聶成帥作為編劇，劉海波為執導，由任嘉倫、秦俊傑領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《深淵無間》電視劇海報（剧集深渊无间@Weibo）

《深淵無間》電視劇情大綱

故事設定在湟水小城，1999年發生一宗離奇連環命案，關鍵嫌疑人離世，線索全數斷裂，案件就此封存成為懸案。時間來到2003年，當地化工廠發生氯氣洩漏事故，混亂之中，一件和舊案相關的證物意外曝光。與此同時，一篇名為《深淵》的推理網文突然流傳開來，書裡描寫的作案細節、現場痕跡，全部都是警方從未對外公開的絕密卷宗內容，彷彿有人親眼目睹凶案全程。小說更寫下三個截然不同的結局，詭異的是，現實接連發生的怪事，正一步步走向其中一條劇情走向，文字變成預示罪案的死亡預言。

熱血正直的新人刑警李成（任嘉倫 飾），順著這本小說的線索重啟調查，和身份神秘的網文作者韓品木（秦俊傑 飾）展開一場高智商對決。兩人互相試探、拉扯博弈，隨著調查不斷深入，隱藏在這座小城背後的秘密、被掩蓋的人性糾葛，還有藏在親情與友情之下令人唏噓的真相，慢慢浮出水面。

《深淵無間》播出更新時間｜最新追劇日曆

《深淵無間》電視劇幾時播?《深淵無間》於9月9日播放，一共有16集，由愛奇藝播放。9月9日VIP會員18:00更新5集，9月10日起VIP會員每日18:00更新2集，9月13日12:00開啟加更禮，直通大結局！ 9月14日-9月16日VIP會員停更，9月17日起VIP會員每日18:00更新1集！

《深淵無間》播出更新時間｜最新追劇日曆

《深淵無間》演員關係圖

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《深淵無間》演員

任嘉倫 飾 李成

湟水小城的新人刑警，年少親身經歷1999年連環命案的冤案遺憾，身邊摯友蒙冤受牽連離世，這份心结驅使他執意從警，回到家鄉追查舊案真相。

任嘉倫 飾 李成（剧集深渊无间@Weibo）

秦俊傑 飾 韓品木

表面身份是湟水小城一間網吧的老闆，待人隨和低調、氣質溫和淡然；真實身份就是匿名懸疑網文《深淵》的作者，同時也是1999年連環命案的受害者家屬，背後承載著親人受害的創傷與不甘。