蘭香如故線上看劇情｜最新播出時間/追劇日曆+演員關係圖

《蘭香如故》陸劇，改編自小說《蘭香緣》。有桐華、簫樓作為編劇，黃穎湘、陳丹為執導，由譚松韻、劉學義領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《蘭香如故》電視劇情大綱

因祖父沈大學士被控謀逆而遭滅門之禍，大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾）與吏部尚書林家長孫林錦岐（劉學義 飾）的婚約被取消，林家更轉與御前新貴趙家結親自保。幸得母親崔氏（柯藍 飾）昔日接濟，林府家奴許萬全（陳創 飾）夫婦拿剛病亡的親女許蘭香替換嘉蘭，助她保命。

嘉蘭自此頂替許蘭香的名份，於林府擔任三等丫鬟。處於逆境的她絕不屈服，頑強對抗一切不公壓迫，為自己和家人的幸福拼搏。依靠善良與智慧，蘭香打破階級藩籬，贏得林錦岐愛慕及林家上下敬重，晉升為林府當家人，把命運握在自己手裏，最終替沈家洗刷冤屈。

《蘭香如故》分集劇情

《蘭香如故》1-5集分集劇情

第1集：沈嘉蘭出自書香世家，及笄之年本與林家有婚約，卻因朝堂變故收到退婚書。新帝即位追查當年撤藩之言，沈老太爺因寧死不屈致使沈家落得滿門抄斬，女眷皆被押往教坊司。沈家女眷為保貞烈紛紛服毒或懸梁自盡，嘉蘭母親在送走眾人後亦自盡身亡。

昏厥的嘉蘭被曾受其施恩的許蘭香父母用病逝的女兒偷偷換下，保住一命。在避難船上醒來的嘉蘭萬念俱灰欲投江自盡，但蘭香父母拿出其母臨終前用鮮血寫下的「活」字血書相勸，嘉蘭看著至親離去，在極度悲痛與「活下去」的寄託中陷入絕望煎熬。

第2集：許家父母帶着沈嘉蘭逃至金陵，一家人以奴籍身分在貧困中艱難度日。當初退婚的林家公子林錦岐迎娶朝中新貴趙氏，林家發放的喜餅勾起了嘉蘭的亡家之痛，但在許家父母的安撫下，她逐漸接受現實並學會生火洗衣等粗活。六年過去，嘉蘭已完全融入市井生活，許父也打聽到沈家滿門與蘭香已被人妥善收屍安葬，讓嘉蘭終於得到了一絲慰藉。

許父在古玩店不慎收下假畫而面臨巨額賠償，嘉蘭憑藉昔日祖父教導的鑑賞知識，察覺假畫下暗藏真跡，並巧妙設局讓巡店的林老太爺親手揭開玄機。此事不僅讓許父免於賠錢，還破格晉升為三掌櫃並獲賞十兩銀子。許家父母本欲用賞金先為嘉蘭贖身，但嘉蘭堅持要一家人共同努力，爭取未來一起脫離奴籍；與此同時，抗倭有功的林錦岐被調回金陵任職，卻因故與父親關係緊繃。

第3集：林錦岐抗倭歸來，發現府中舊僕已被妻子趙星棠擅自清換，夫妻關係更加惡化。為抗拒妻子的掌控，林錦岐決定採納母親的安排招收新丫鬟。在此期間，林府韓嬤嬤前來強行徵召奴籍女子，大掌櫃收下許父的錢財卻食言交人，引得許父持刀找其拼命。關鍵時刻，嘉蘭沉著應對，利用大掌櫃害怕作假帳被查的心理將其威懾，成功追回錢款並保全父親。

隨後，嘉蘭與呂蕺兒等新丫鬟被帶入林府。趙星棠本欲排擠婆婆安排的人手，但在林錦岐的力挺下不得不妥協留人。嘉蘭就此被迫踏入曾與自己有婚約的林府，開始了前途未卜的婢女生涯。

第4集：嘉蘭與呂蕺兒入府後被分配為三等燒水丫鬟，嘉蘭刻意保持低調並隱藏自己識字的事實，而野心勃勃的呂蕺兒則一心想接近大爺林錦岐。二人受託代傳佛經途中撞見大奶奶趙星棠的丫鬟青葙，嘉蘭無意間瞥見經書內的字樣，敏銳察覺這竟是榮寶閣大掌櫃與大奶奶勾結平賬的秘密賬本。大奶奶發現拿錯經書後迅速趕往二人房間將賬本取回，因認定丫鬟們不識字而未聲張此事。

另一邊，林錦岐早已查出大掌櫃與趙星棠私下勾結的嫌疑，趁大掌櫃前來送賬本時將其教訓了一番。呂蕺兒不顧規矩，搶著前去為林錦岐獻茶，並順勢吐露了大奶奶私下到她們房間拿取經書的經過，因而獲得賞賜。嘉蘭見呂蕺兒如此招搖出風頭，深感豪門恩怨複雜，遂耐心地出言提醒她切勿自聰明、注意謹言慎行。

第5集：林錦岐將趙星棠私放印子錢的證據交給林母，林母為維護家族顏面，強行將趙星棠的心腹婢女青葙遠嫁給老鳏夫以示懲戒。失去得力助手且心懷怨恨的趙星棠轉而報復呂蕺兒，栽贓其偷竊並施以重刑。危急時刻，嘉蘭打破花瓶設法提醒呂蕺兒拿官府律法自保，雖然保住了性命，但趙星棠仍狠心將呂氏一家全部發賣。

缺乏識字理財能力的趙星棠轉而求助私通的表兄錢少澤，二人約定以鴛鴦印記作為核對賬目的秘密暗號。林母本欲藉趙星棠無嗣及犯錯為由收回掌家大權，趙星棠為自保，果斷將嘉蘭和小蓮提拔為二等丫鬟以順應林家意思，逼得林母暫退一步。被迫捲入豪門內鬥漩渦並獲得升職的嘉蘭，心中卻只有對未來的戒備與無奈。

《蘭香如故》第6-10集分集劇情

第6集：小蓮向嘉蘭吐露不願成為林錦岐侍妾、渴望堂堂正正嫁人的心聲，讓嘉蘭想起了亡妹錦蓮，心中更添憐惜。另一方面，許家父母買通了擔任夜香婦的小蓮母親，成功將禦寒的冬衣秘密傳遞給嘉蘭。與此同時，林錦岐在榮寶閣查帳時發現端倪，將懷疑的目光轉向了趙星棠的陪嫁商舖錦繡坊及其背後的掌櫃。

趙星棠聽曲時因戲文涉及婦人出軌而大發雷霆，不慎燒壞了心愛的狐狸毛披肩，遂命嘉蘭負責修補。嘉蘭從趙星棠的反常反應中敏銳察覺其可能有私情。不久，林錦岐故意設局試探趙星棠的印章，嘉蘭暗中出手藏起印章，幫趙星棠化解了危機，隨後又巧妙歸還並獲賞賜。為了進一步查明真相，嘉蘭將印章圖案偷偷印在手臂上，並在趙星棠準備前往錦繡坊時主動請纓隨行，暗中展開調查。

第7集：嘉蘭隨趙星棠前往錦繡坊，一眼看穿「錢小姐」實乃男子偽裝。察覺林錦岐派人在暗中監視後，嘉蘭故意在街頭與顧客發生爭執鬧大動靜，既打斷了趙星棠與錢少澤的私會，亦為自己製造了未在場的證明。事後趙星棠罰嘉蘭跪雪懲戒，幸得小蓮等姐妹悉心照料與溫曖；嘉蘭隨後返家向養母籌錢補償店鋪損失，深感養父母的至真親情。

返程途中九皋奉命將嘉蘭帶至林錦岐面前，林錦岐當面揭穿嘉蘭識字的事實，要求她做自己的「眼睛和耳朵」。嘉蘭說話滴水不漏，順勢表明願恪守奴婢本分協助主子。隨後，林錦岐拒絕出席趙星棠母親的壽宴，徹底惹怒趙星棠，二人之間的夫妻嫌隙與陣營對立進一步激化。

第8集：趙星棠帶著嘉蘭與小蓮回娘家參加母親壽宴，得知情夫錢少澤酒醉失蹤後，急忙趕往藏書樓尋人。她特意支開嘉蘭並留下小蓮守門，卻不知林錦岐早已暗中佈局。嘉蘭在半路將趙星棠的行蹤透露給林錦岐的手下，隨後不顧自身安危折返救下小蓮並隱蔽起來；與此同時，林錦岐以引薦文壇名士守一先生為由，故意引導趙老太爺與趙家長子一同前往藏書樓。

眾人在藏書樓當場撞破趙星棠與錢少澤的苟且之事，面對趙父的震怒，錢少澤為求自保竟當眾指責是趙星棠主動勾引，令趙星棠徹底心寒。林錦岐見時機成熟，藉此家醜向趙家強硬施壓，提出以「感情不和」為由和平「和離」。在面臨休妻或女兒暴斃等殘酷威脅下，趙父為保全家族顏面只能無奈妥協並立下字據，林錦岐也終於成功擺脫了這段受制於人的婚姻。

第9集：事後，嘉蘭與小蓮巧遇守一先生並獲得其名帖，憑藉機智在林錦岐面前洗清嫌疑保住性命，而馮嬤嬤與紫堇則被秘密處置；企圖捲款潛逃的錢少澤亦被趙剛派人追殺滅口。趙星棠帶着嫁妝被送回趙家，林母重新掌管林府大權。先前被遠嫁的頭等丫鬟玉蟬在和離後重返林府，溫暖鼓勵嘉蘭等人重新開始生活；嘉蘭亦理智分析局勢，安撫小蓮短時間內不必擔心被逼充當侍妾。

然而擺脫無愛婚姻的代價隨之而來。失去趙家的政治庇護後，林錦岐在軍中遭到暗中打壓，主事官員礙於趙老太爺門生的關係，故意拖延發放軍營過冬所需的厚衣與靴子。林錦岐不得不親自奔走交涉，在重重阻礙中面臨政治陣營轉變帶來的新考驗。

第10集：林錦岐硬氣逼迫官員發放軍需物資，並自掏腰包犒勞士兵。為答謝救命恩人杜正，林母將其妹杜翠雀接入林府居住，杜翠雀憑藉巧手與抱負深受家中小姐們喜愛。府中重整分工，嘉蘭坦白識字後成功爭取到前往內書房當差的要職。許父升任榮寶閣二掌櫃，並與小蓮一家成為鄰居，兩家在市井中互相照應。

新年將至，嘉蘭無意間聽見林錦岐與玉蟬的對話，得知林錦岐認可其沉穩守口，決定不再追究趙星棠醜事，嘉蘭懸著的心終於放下，換上了藏有母親「活」字血書的新香囊過年。另一邊，趙老太爺再度升職，使失勢的林錦岐在軍中面臨更大壓力，但他心態豁達，誓要在逆境中靠自己立足。

《蘭香如故》播出更新時間

《蘭香如故》電視劇幾時播?《蘭香如故》於9月11日播放，一共有47集，由CCTV-8、Disney+、騰訊視頻播放。會員每日21:30更新，SVIP搶先看1集。

《蘭香如故》演員關係圖

《蘭香如故》演員關係圖

《蘭香如故》演員

譚松韻 飾 許蘭香 / 沈嘉蘭

劉學義 飾 林錦岐

李夢 飾 趙星棠

鄭合惠子 飾 杜翠雀